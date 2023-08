波士頓遊行、MLB芝加哥白襪主場爆槍擊案　多人受傷

文/中央社華盛頓26日綜合外電報導

美國警方表示,麻州波士頓市今天的加勒比海嘉年華遊行發生大型槍擊案,至少7人送醫。昨天美國職棒大聯盟(MLB)芝加哥白襪隊主場的比賽也傳出槍擊,有2名女性球迷受傷。

▲波士頓爆發槍擊案。(圖/翻攝推特「@WCVB」)



法新社報導,在波士頓的槍擊案中,警方表示,他們在上午7時44分接到第一通報案電話,目前7名傷者皆無生命危險,警方已找到槍械並逮了人。

Boston police say seven people were shot during the Boston Caribbean Carnival J'ouvert parade in Dorchester this morning. The shooting scene is also near a local Boys & Girls Club. https://t.co/fZ0CpZKFAk pic.twitter.com/MiGjaJZ42C