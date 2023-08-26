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日本排放核廢水陸客「取消赴日旅遊」　十一長假湧現退團潮

▲▼日本旅遊,遊日。（圖／CFP）

▲日本排放核廢水之後，陸客掀起「赴日旅遊」退團潮。（圖／CFP）

文／中央社

中國10日開放旅行團赴日後，日本躍為大陸「十一長假」最熱門的出境旅遊地。但日本啟動排放核處理水入海後，陸客紛紛取消赴日旅遊計畫，旅行社也不再大力推廣日本遊。

中國文旅部10日公布第三批恢復出境團隊旅遊的名單，終於出現日本。4天後，日本羽田機場迎接來自北京的疫情後第一個陸客團。

日本官方數據顯示，疫情前的2019年，陸客赴日旅遊959.43萬人次，人次與消費金額均名列日本第一。

據陸媒第一財經報導，日本不但是陸客最為熱門的旅遊地之一，也是「十一長假」出遊搜尋熱度第一目的地。但隨著日本「排廢入海」事件發生，目前日本遊已經開始退團。

中國最大旅遊平台「攜程」數據顯示，原本日本的跟團搜索量已超越泰國、新加坡躍居出境遊第一；攜程還上線日本跟團遊、目的地參團、私家團、半自助等2000多個產品攬客。此前數據顯示，十一長假前後，日本旅遊原本有望迎來爆發期。

報導引述攜程團隊遊日本負責人指出，日本團隊遊產品上週預訂量月增近9成，近期預訂10月1日出發的日本團隊產品增長超過5倍。

不過今天查詢攜程、同程、途牛和驢媽媽等中國大型旅遊平台發現，儘管日本旅遊產品還在銷售，但並未放置在顯眼位置，同時有不少旅遊企業人士透露，已經有一些客人開始退團。

一家大型旅行社相關負責人表示，這幾天陸續接到部分客人的日本遊退團，還有一部分客人原本打算在十一長假期間赴日旅遊，現在也開始觀望，並未及時下單。

報導稱，多家旅行社都反映相類似的情況。鑒於目前日本「排廢入海」事件的發酵，不少旅遊企業表示，在接下來的行銷中，尤其是十一假期的旅遊路線推廣計畫會做出調整，暫時不再大力推廣日本遊，或會將日本旅遊的相關行銷計畫暫停。

在社群微博，不少大陸網友表示取消赴日旅遊計畫，嘆因此退票造成損失。其中，多數表示是因為不滿日本，也有一些人擔憂中日民間交惡，暫時取消觀望。

報導引述靠譜旅業CEO張致寧表示，從旅遊市場來看，原本日本即將享受中國「國慶黃金週」帶來的消費紅利，但陸客赴日旅遊的預期大幅降低；一旦陸客「用腳投票」，在未來相當長的時期內，日本的泛旅遊經濟，或將因為陸客減少而出現萎縮的可能。

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