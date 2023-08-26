幼稚園女師擁傲人巨乳！恐龍家長憂影響孩童　竟提告「虐待兒童」

▲南韓一名幼稚園教師只因胸部太大，便遭恐龍家長投訴。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓自從首爾市瑞草區瑞二國小一名年僅23歲的女班導因遭遇家長惡意霸凌騷擾，最後選擇在教室輕生後，引發全國社會對於教權的省思。然而，南韓又出現恐龍家長發文，她抱怨幼稚園某女老師「胸部太大」，認為巨乳老師恐對孩子造成負面影響，因此要求園方解雇女老師，不然就提告她虐待兒童。

根據韓媒《News1》，南韓最大搜尋引擎Naver旗下的「知識iN」（類似雅虎奇摩知識家）最近出現一則女網友的貼文，她表示因為最近是待業狀態，因此每天都會載姪子到幼稚園上學，然而2個月前幼稚園新來了一名女老師，當她看著女老師圓渾豐滿的巨乳澎湃晃動，她內心便起了偏見。

該名女網友在發文中表示，「新來的幼稚園女老師胸部太大了，我認為老師的巨乳可能會對孩子們的情緒上造成負面影響，因此我主動提出建議，要求她能不能用繃帶勒緊胸前的那兩粒，然而這個要求卻遭到對方忽略，即便我已經投訴、也提告她『虐待兒童』，但我卻反而被警告，我的舉動可能涉及誣告罪或是妨礙業務......」

女網友向其他網友們徵詢意見，「我真心希望讓那名女教師能夠被被園方解僱，想請問有什麼好方法嗎？我瀏覽她的網路社群帳號，發現她有男朋友耶......該聯絡她的男友，向他抗議嗎？」

該則發文立刻引來其他網友們嗤之以鼻留言，「這是今年最好笑的梗」、「幼稚園老師也是某位父母最疼愛、珍視的女兒，也是某個家庭的媽媽，必須保持對他人的尊重之心」、「只因為胸部那兩顆太大就遭到家長投訴，你跟我說這像話嗎」、「你是不是太自卑了」、「果然女人的敵人就只有女人」、「你這人講話有帶腦出門嗎」、「這老師到底做錯什麼」