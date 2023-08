乘客偷帶瓦斯爐「煮咖啡」！印度火車爆炸釀10死　整節車廂燒毀

▲乘客企圖在火車上煮咖啡,導致車廂爆炸。(圖/翻攝自推特/@ANI)



記者王佩翊/綜合報導

印度一輛火車因為有乘客為了煮咖啡,偷帶瓦斯桶上車,導致該節車廂發生爆炸,瞬間起火。消防人員到場後花了2個小時才撲滅火勢,目前至少造成10人死亡、22人重傷。

根據mint報導,印度南方鐵路公司指出,發生爆炸的車廂是由來自北方邦的朝聖者所承包的私人派對車廂。該節車廂8月17日被一輛列車拖拉,從勒克瑙車站出發,並在26日凌晨抵達馬杜賴車站。

#WATCH | Tamil Nadu: Fire reported in private/individual coach at Madurai yard at 5:15 am today in Punalur-Madurai Express. Fire services have arrived and put off the fire and no damage has caused to another coaches. The passengers have allegedly smuggled gas cylinder that caused… pic.twitter.com/5H7wQeGu93