中國全面禁止日本水產　俄羅斯趁機提議：想增加出口

▲北京一處賣魚攤位。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本福島核廢水自24日開始排入海，中國隨即宣布全面暫停進口日本水產品，重創日本漁業，而俄羅斯卻在此刻表示，希望可以增加對中國的水產品出口。

根據《路透社》報導，俄羅斯聯邦獸醫和植物檢疫監督局（Rosselkhoznadzor）25日在聲明中指出，他們正在尋求增加出口商的數量，「總體來說，中國市場對俄羅斯來說相當有展望，我們希望增加獲得認證的俄羅斯公司和船隻數量，並希望能夠增加出口產品的數量與範圍。」

俄羅斯是中國最大的水產品供應商之一，有894家俄羅斯公司獲准出口水產品，聲明提到，在今年8月以前，中國佔了俄羅斯水產品出口的一半，主要是鱈魚、鯡魚、比目魚、沙丁魚和螃蟹，但未提及具體數字。

根據俄羅斯漁業機構統計，去年俄羅斯共出口了230萬噸水產品，價值約61億美元，占其總捕獲量的一半，中國、韓國和日本是最大的進口國。

Rosselkhoznadzor表示，由於俄羅斯遠東地區的洋流方向，能避免俄羅斯漁船捕獲的魚類遭核廢水汙染，俄羅斯約有70％的海產都會從遠東地區捕撈。

Rosselkhoznadzor強調，他們會繼續與中國就水產品安全問題進行對話，並針對水產品供應規定進行談判。

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