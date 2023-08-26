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借錢也要買！靈骨塔詐騙肥羊名單曝光　「這群人」被騙不止一次

▲▼靈骨塔詐騙竟有肥羊名單　這群人被騙不止一次：借錢也要買。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲靈骨塔詐騙集團首腦提供完整升遷管道、豐厚績效獎金，令警方啼笑皆非。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）
記者陳凱力／新竹報導

新竹一靈骨塔詐騙集團利用民眾「想賺錢」的心理，設下陷阱，對投資人拋下誘餌誘，等投資人養肥了以後一次宰殺，讓投資人血本無歸。新竹市警方日前破獲一起6人詐騙集團，集團首腦張嫌以企業化模式經營，對成員進行教育訓練，依績效給獎金，還提供「升遷管道」令人啼笑皆非。

警方表示，該詐騙集團鎖定中、老年人為主要目標，先與被害人頻繁互動，博取信任，再以投資報酬高，轉售他人可獲取暴利為誘因，同時安排假買家假意高價收購，使被害人陷於錯誤，不斷加碼購入靈骨塔及其他殯葬產品，甚至將房產抵押變現後持續購買，俟被害人要出售時，再以買家有事、買家欲大量購買故需再多買商品等理由，反覆坑殺被害人。

▲▼靈骨塔詐騙竟有肥羊名單　這群人被騙不止一次：借錢也要買。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼警方調查，6名被害人當中，不乏過去曾被騙過的被害人。

▲▼靈骨塔詐騙竟有肥羊名單　這群人被騙不止一次：借錢也要買。（圖／記者陳凱力翻攝）

值得一提的是，這次的6名受害人當中，有部分並非第一次被靈骨塔詐騙，靈骨塔詐騙份子手上有一份名單，名單中記錄著靈骨塔投資愛好者，這些投資人過去或多或少都有過投資靈骨塔的經驗，詐騙集團利用話術「某個人想要一次買多個靈骨塔」、「客人指定靈骨塔要什麼號碼或什麼方位」來誆騙投資者一次買多個，靈骨塔單價依區分落在9-12萬不等，還有靈骨塔周邊商品，例如禮儀、塔罐…，6名被害人總計損失約500萬左右。

警方表示，詐騙集團善於釣魚，一開始投資人小試身手買的數量也少，詐騙集團會先幫忙搓合仲介成功，投資人在此時也都可以小賺一筆，之後詐諞集團開始對投資人進行養肥，投資人越買越多越投越大，累積到了一定金額詐騙集團就開始進行「宰殺」。

更慘的是投資人賺了一點錢後，胃口越養越大，不惜跟親朋好友借錢、銀行增貸都要買靈骨塔投資，等到發現上當了以後，已是血本無歸。

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