邋遢男開戶遭銀行拒絕！　換衣服後「態度180度改變」

▲近日就有一名男子因為衣著邋遢的前往銀行開戶，結果遭到銀行拒絕。（示意圖／pixabay）



圖文／CTWANT

馬來西亞由於詐騙盛行的關係，銀行對於民眾開戶一事可以說是規矩繁多。近日就有一名男子因為衣著邋遢的前往銀行開戶，結果遭到銀行拒絕，更對銀行提出的各種文件要求不予理會。之後該名男子改頭換面再次前往銀行，雖說沒有遭到刁難，但銀行的180度大轉變的態度也讓男子十分不滿。

根據大馬媒體報導指出，近日有一名男子在FB上發文表示，指稱他前往銀行開戶時，因為身上的襯衫有點撕裂，所以遭到銀行人員拒絕開戶。銀行方面表示，因為擔憂男子是詐騙集團的「錢驢（指出售銀行戶頭給詐騙集團的人）」，也希望男子能夠提供水電帳單來佐證。

但對於銀行的要求，該名男子認為這是一種對自己的質疑，更表示「要我拿帳單作什麼？是要幫我付錢嗎？」而男子之後就改頭換面，西裝筆挺地前往銀行開戶。而這次不僅沒有遭遇銀行刁難，甚至見到銀行的分行經理，該名男子在投訴稍早拒絕開戶的銀行職員姓名後，當天就完成了銀行帳戶的開立。

雖說銀行因為衣著水平來質疑用戶略顯不妥，但有網友發現，該間銀行的確有規定，開設新帳戶的時候，除了身分文件外，還必須要提交水電費的帳單作為地址的驗證。不少網友都批評該名男子，認為其不願意按照規定辦事。更有網友怒斥「銀行這樣做，是有其用意的。現在詐騙分子猖獗，很多都是錢驢，開賬戶給詐騙集團用自己的卡」、「你可以穿你想穿的衣服，請保持禮貌，保證得體。沒有人要去評判你，除了你自己」。

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