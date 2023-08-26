回國前收到玫瑰花！她開心帶上飛機　一落地「慘噴近4萬罰款」

▲拉拉亞帶著花朵搭飛機，一落地就被罰款。（圖／翻攝Instagram@skywardsfreak）

記者吳美依／綜合報導

澳洲旅遊部落客拉拉亞（Lays Laraya）即將飛回家鄉前，在卡達杜哈機場貴賓室內獲贈一朵玫瑰花，她開心地準備帶回家留念，未料降落在珀斯機場 （Perth Airport）後，立刻被官員攔查，並且罰款近2000澳幣（約新台幣4萬元）。

拉拉亞回憶，2名便衣官員突然靠近，其中一人把她拉到旁邊搜查行李，另一人連番詢問「這是妳的入境卡嗎？」、「妳是否能夠認出入境卡上的簽名？」、「妳是否如實填寫這張入境卡？」、「那這朵玫瑰呢？這是妳的嗎？」此時，她都自信滿滿地給予肯定答覆，「我當時仍不覺得會因為這朵玫瑰惹上麻煩。」

機場官員眼見旅客一臉困惑，於是請拉拉亞再次閱讀入境卡上每一道題目，尤其關於植物的部分。此時，她終於意識自己違反規定，最後因為「刻意提供錯誤或誤導資訊」，被罰款1878澳幣（約新台幣3.8萬元）。

▲拉拉亞熱愛在全球各地旅遊。（圖／翻攝臉書skywardsfreak）

《澳洲新聞》報導，機場官員檢查花朵後，只把玫瑰莖梗剪掉，就歸還了花瓣部分。但是，拉拉亞似乎不太服氣，試圖提出上訴。她認為，自己公然拿著玫瑰走來走去，根本沒有試圖隱藏，如果早知道自己的行為不對，就會把花扔掉了。

澳洲農業、漁業和林業部（DAFF）發言人表示，如果旅客「未申報已知會對生物安全構成高度風險的物品」就會遭到罰款，若又提供虛假資訊，金額還會更高，「所有來到澳洲的旅客必須注意澳洲嚴格的生物安全要求，以及未能遵守這些要求的罰則。」但他也補充提到，「一旦符合所有生物安全要求」，物品被歸還給旅客也是很常見的情況。