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趁同居女友不在家！韓變態老翁迷姦「未成年」女兒　檢求處30年刑

▲▼未成年少女慘遭母親同居男友迷昏性侵。（示意圖／CFP）

▲未成年少女慘遭母親同居男友迷昏性侵。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓濟州島一名62歲金姓男性和女友交往後，前往對方家同居，然而他卻遭指控，竟然趁同居女友A某不在家時，多次迷姦、性侵同居女友2名女兒，然而少女們因為擔憂母親會遭遇不測，根本不敢開口。對此，檢方求處金姓男子30年重刑。

根據《韓聯社》，南韓濟州地方檢察廳昨日（24）在一場審判中，針對金某令人鼻息的犯行向法官求處30年有期徒刑，因為金某疑似涉嫌於今年4月7日、4月29日多次性侵現年16歲的B姓少女、也就是金某同居女友A某的親生女兒。

2021年1月，金某在同居女友的住處觀賞成人性愛影片後，竟然直接對女友另一名未滿13歲的女兒C某伸出魔爪，做出性騷、類似性侵的性行為，且他每次犯案都是趁女友不在家裡時，每當他決定犯案前，便會先將顆粒狀的安眠藥磨碎、倒入飲料或乳酸菌飲品內，接著餵女友未成年的女兒們喝下肚。

金某也會讓女友的兒子喝下含有安眠藥成份的飲料，趁女友出門、女友兒子睡著後，對女友未成年的女兒們下手。

最後，B某終於無法忍受母親同居男友一而再、再而三的淫行，她向母親吐實，「我好像被性侵了」，之後A某在設置監視器後，才終於得知事情真相，氣得她立刻對金某提告。

A某在法庭上表示，希望法官能嚴懲金某，「女兒們即便遭到性侵，卻還是因為擔憂媽媽會因此遭遇不測，忍了很久、始終無法說出口。這讓身為媽媽的我，真心覺得很想死。我的女兒們明明沒有犯錯，為何要活著承擔這一份痛苦？希望金某能墜入地獄深淵，承受我們母女被迫承擔的痛苦。」

金某在法庭上坦承上述罪嫌，然而他卻仍以親生女兒下個月結婚為由，要求法官等到婚禮結束後再另行宣判。

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