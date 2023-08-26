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美煉油廠「化學品洩漏」釀大火！現場黑煙猛竄　方圓3.2km急疏散

▲▼美國馬拉松石油公司（Marathon Petroleum）位於路易斯安那州的煉油廠發生大火。（圖／翻攝推特）

▲路易斯安那州一間煉油廠發生大火。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合報導

美國路易斯安那州一間煉油廠25日發生大火，只見現場濃煙猛烈竄至高空，方圓2英里（約3.2公里）的居民都被要求緊急疏散，幸好目前火勢已獲控制，且未通報傷亡。當局初步研判，可能是化學品洩漏釀災。

CNN等外媒報導，這間煉油廠屬於馬拉松石油公司（Marathon Petroleum），位於紐澳良以西約40英里（約64.3公里）的加里維爾（Garyville）。雖有一名消防員因為熱傷害退出任務，但並未通報其他傷亡，火勢受控之後，專家正在現場監測空氣品質。

受洗者聖約翰郡（St. John the Baptist Parish）聲明指出，「火勢目前已經獲得控制，並且維持在2個貯存槽的共同防火區內」。教區主席霍德（Jaclyn Hotard）形容，這起意外令人震驚，她為了謹慎起見，於上午實施強制疏散令，但當日下午就解除了。

馬拉松石油公司發言人勞倫斯（Justin Lawrence）說明，可能是貯存槽內的石腦油（naphtha）洩漏引發火災，這是一種半精煉產品，也是製作汽油的成分之一。當時，貯存槽本身並未起火，周圍產品卻開始燃燒，「起初是某種惰性火焰，我們在上面噴灑泡沬加以控制，但隨著天氣越來越熱，它在更難控制的地方重新引燃。」

 
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