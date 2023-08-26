普里格津兵變後「為何能活這麼久？」　專家曝普丁在等1時機

記者吳美依／綜合報導

瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）6月兵變後，並未立即面臨嚴重後果，而是在2個月後墜機身亡。卡內基俄羅斯歐亞中心（CREC）高級研究員斯塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）認為，如果真的是普丁下令暗殺，他之前一直都在等待時機，一旦確定瓦格納順利過渡給自己指名的下一位傭兵團領袖，就不再需要普里格津了。

▲普丁與普里格津原本是關係密切的盟友。（圖／達志影像／美聯社）



《天空新聞》以「為什麼普里格津在兵變後還能活這麼久？」為題報導，普丁遭叛變後似乎沒有採取特別嚴厲的行動，還一度被外界形容「表現軟弱」，但這似乎是有合理原因的。

俄媒《工商日報》（Kommersant）曾報導，兵變不久後，普丁召見瓦格納，詢問戰士們是否準備好服從新領袖。當時，坐在第一排的普里格津直言「不，這些傢伙不會同意的」，孰料後方指揮官們都點頭了。

▲普里格津據信已經在墜機事故中身亡。（圖／路透）



斯塔諾瓦亞認為，上述情況說明，「普丁試圖在不與普里格津直接衝突的情況下，與瓦格納達成協議」，確保領導權順利過渡給他親自指名的繼任者，也就是綽號「灰髮」的前陸軍上校特羅舍夫（Andrey Troshev）。

斯塔諾瓦亞直言，普丁明顯無所作為，很容易讓人形成一種錯覺，誤以為瓦格納與政府的糾紛已經落幕。但事實上，克里姆林宮「衡量每一位瓦格納指揮官是否願意妥協」過後，才不再需要普理格津。

在此期間，瓦格納把重型裝備交給俄國國防部，重新轉移至白俄羅斯。莫斯科官員也有充分時間，清點與整頓傭兵團的人員、聯繫資訊及各類資源等，「這就是為什麼，普里格津兵變後仍被允許旅遊，在俄國待上一段時間，並且變賣部分資產。」