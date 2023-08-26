烏克蘭42架無人機同時開炸！深入克里米亞逾200公里　俄軍基地爆炸

▲俄烏戰爭仍在持續，烏克蘭近期頻頻發動無人機襲擊俄羅斯境內或其控制的領土。圖為烏克蘭札波羅熱州8月25日一名烏軍站在一輛被摧毀的坦克旁。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

烏克蘭國防部情報總局（GUR）25日證實，烏克蘭無人機對俄羅斯併吞的克里米亞半島發動襲擊，擊中的目標是距離烏克蘭控制領土約200多公里遠，深入克里米亞地區的一座軍事基地。俄羅斯宣稱擊落了全數42架無人機，但社交媒體Telegram上消息指出，當地民眾聽見爆炸聲，基地靶場內有2人死亡、1人重傷送醫。

根據路透社報導，烏克蘭情報官員表示，此次無人機襲擊了駐紮在克里米亞小鎮佩雷瓦爾恩（Perevalnoye）的俄羅斯第126獨立近衛海防旅。GUR發言人尤索夫（Andriy Yusov）表示，「我方確認當地確實發生攻擊。」GUR局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）談到這次空襲時則說，包含克里米亞在內的人民都要銘記並相信，距離烏克蘭的勝利與解放已不遠了。

俄羅斯當局報告雖然指出，這是烏克蘭迄今以來對俄國控制領土發動的最大規模協同空襲，但仍堅稱在目標被擊中之前，防空系統已將42架無人機全數擊落。與此同時，據稱是佩雷瓦爾恩鎮的當地人在Telegram上發文表示，他們聽見了軍事基地傳來的爆炸聲，文中還提到了人員傷亡情況。

暱稱為Abdul Has、頭像照片為迷彩服男子的用戶表示，「兩人在射擊場死亡，一人被送往醫院，情況嚴重。上述是來自靶場的消息。」另一名暱稱為Vlad the Local的用戶稱，大概有一人死亡。暱稱Julia Julia的用戶問道，「為什麼通往軍事城鎮的大門被封鎖了？」

一名自稱Lis的居民則發文要求其他人不要透露訊息，「佩雷瓦爾恩的居民，我強烈建議──不要在這裡寫下發生了什麼以及是怎麼發生的。」路透社表示，他們無法獨立核實這些戰事消息。