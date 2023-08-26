　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏克蘭42架無人機同時開炸！深入克里米亞逾200公里　俄軍基地爆炸

▲▼烏軍、烏克蘭札波羅熱州8月25日一名烏克蘭軍人站在一輛被摧毀的烏克蘭坦克旁。（圖／路透）

▲俄烏戰爭仍在持續，烏克蘭近期頻頻發動無人機襲擊俄羅斯境內或其控制的領土。圖為烏克蘭札波羅熱州8月25日一名烏軍站在一輛被摧毀的坦克旁。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

烏克蘭國防部情報總局（GUR）25日證實，烏克蘭無人機對俄羅斯併吞的克里米亞半島發動襲擊，擊中的目標是距離烏克蘭控制領土約200多公里遠，深入克里米亞地區的一座軍事基地。俄羅斯宣稱擊落了全數42架無人機，但社交媒體Telegram上消息指出，當地民眾聽見爆炸聲，基地靶場內有2人死亡、1人重傷送醫。

根據路透社報導，烏克蘭情報官員表示，此次無人機襲擊了駐紮在克里米亞小鎮佩雷瓦爾恩（Perevalnoye）的俄羅斯第126獨立近衛海防旅。GUR發言人尤索夫（Andriy Yusov）表示，「我方確認當地確實發生攻擊。」GUR局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）談到這次空襲時則說，包含克里米亞在內的人民都要銘記並相信，距離烏克蘭的勝利與解放已不遠了。

俄羅斯當局報告雖然指出，這是烏克蘭迄今以來對俄國控制領土發動的最大規模協同空襲，但仍堅稱在目標被擊中之前，防空系統已將42架無人機全數擊落。與此同時，據稱是佩雷瓦爾恩鎮的當地人在Telegram上發文表示，他們聽見了軍事基地傳來的爆炸聲，文中還提到了人員傷亡情況。

暱稱為Abdul Has、頭像照片為迷彩服男子的用戶表示，「兩人在射擊場死亡，一人被送往醫院，情況嚴重。上述是來自靶場的消息。」另一名暱稱為Vlad the Local的用戶稱，大概有一人死亡。暱稱Julia Julia的用戶問道，「為什麼通往軍事城鎮的大門被封鎖了？」

一名自稱Lis的居民則發文要求其他人不要透露訊息，「佩雷瓦爾恩的居民，我強烈建議──不要在這裡寫下發生了什麼以及是怎麼發生的。」路透社表示，他們無法獨立核實這些戰事消息。

ET快訊
「SUP秘境」原來不能下水！　男落水喪命
三寶媽「遭輾2次」慘死！　路口見白色花束
《好聲音》停播還不夠！　「4大訴求」追殺登熱門
一番賞「被查了」！　孫生揭店家賠18萬黑幕
快訊／蘇拉颱風眼快開了！　靠近台灣挑戰強颱

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭42架無人機同時開炸！深入克里米亞逾200公里　俄軍基地爆炸

美煉油廠「化學品洩漏」釀大火！現場黑煙猛竄　方圓3.2km急疏散

航空公司推「無兒童機艙」！未滿16歲禁入　1500元換耳根清靜

尼日軍政府叛變！　下令驅逐法國大使「48小時內離境」

日本排放福島核廢水　北韓駐聯大使譴責：惡毒的犯罪行為

大滯銷！法國狂砸69億「銷毀葡萄酒」　更多人改喝這款

人妻受夠「一對一」超無趣：我要認識新男人！　丈夫竟同意了

樹懶罕見打鬥片！對決虎貓「超迅速」揮爪攻擊　動作流暢驚人

台灣、立陶宛合作重建！　烏克蘭魯塔幼兒園正式啟用

夏威夷毛伊島野火　首度公布失蹤者姓名！仍有388人下落不明

把柯基「屁味」裝進氣球　放出讓牠自己聞...秒閃躲

回憶殺...林志穎重現《十七歲的雨季》　張棟樑唱《北極星的眼淚》驚見王心凌！

姊弟討15包胡椒粉不成　爸拿飲料「怒潑女店員」

老夫婦偷挖竹筍被抓包！　妻秒被逮...尪獨自開車逃

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

馬祖沉船「非新台馬輪撞的」　2億拖駁船甩尾衝撞畫面曝

獨／篠崎泫被爆介入陳零九10年情　「用力解釋沒人聽」：永遠被標籤綁架

雙颱共舞！蘇拉預計變中颱　最新路徑「31日穿台籠罩」

福島核處理水排放畫面曝光　韓海女慟：不該在我們這一代消失

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

烏克蘭42架無人機同時開炸！深入克里米亞逾200公里　俄軍基地爆炸

美煉油廠「化學品洩漏」釀大火！現場黑煙猛竄　方圓3.2km急疏散

航空公司推「無兒童機艙」！未滿16歲禁入　1500元換耳根清靜

尼日軍政府叛變！　下令驅逐法國大使「48小時內離境」

日本排放福島核廢水　北韓駐聯大使譴責：惡毒的犯罪行為

大滯銷！法國狂砸69億「銷毀葡萄酒」　更多人改喝這款

人妻受夠「一對一」超無趣：我要認識新男人！　丈夫竟同意了

樹懶罕見打鬥片！對決虎貓「超迅速」揮爪攻擊　動作流暢驚人

台灣、立陶宛合作重建！　烏克蘭魯塔幼兒園正式啟用

夏威夷毛伊島野火　首度公布失蹤者姓名！仍有388人下落不明

未成年小弟打撞球被拒...明仁會副分會長竟撂6人砸店　警逮惡煞

《戀人》10%收視奪冠虐到哭！南宮珉自爆間諜身份　終於吻安恩真

今晚走國3恐遇送肉粽　專家警告：2生肖出門最好「戴帽擋厄避煞」

李佳歡七夕突「刪光IG發文」還換全黑大頭照　真實原因終於曝光

民眾黨部執行長涉放高利貸　他：年利率逾500%！吃到連骨頭都不剩

烏克蘭42架無人機同時開炸！深入克里米亞逾200公里　俄軍基地爆炸

新竹棒球場工程報告缺失多　鄭文燦：從嚴驗收是必要的

竹北奪命路口！三寶媽遭二次輾過慘死　民眾放白色花束致哀

中天怒告賴品妤、民進黨　鄭文燦：是非曲直可透過影片還原

克拉克森犯滿哭了！　唐斯睽違10年披多國戰袍力退菲律賓

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

國際熱門新聞

800公分蛇身巨大凸起　切開驚見整具人屍

號稱「世界第八大奇蹟」　富士康威州廠慘況曝光！

大英博物館2000文物失竊！館長辭職

男看YouTube影片接生　害妻失血過多亡

核污水排海　日使館：在中國不要大聲說日文

即／瓦格納首腦墜機亡　普丁首發聲

搭飛機前要先「量體重」！關鍵原因曝光

瓦格納首腦墜機現場　發現10遺體和飛行記錄器

核廢水約500座奧運泳池！陸盟友發聲

不爽被幹譙　駕駛路怒發作「急煞」擊倒騎士

色男「螢光劑」破解密碼鎖！闖女生家架針孔

俄飛行員駕Mi-8直升機叛逃烏東！

中國禁水產進口　日漁民不安情緒蔓延

普里格津私人機師最可疑　度假卻離奇失聯

更多熱門

相關新聞

台灣立陶宛合作重建　烏克蘭魯塔幼兒園啟用

台灣立陶宛合作重建　烏克蘭魯塔幼兒園啟用

台灣透過受立陶宛政府支持的中央專案管理局（CPMA）參與烏克蘭重建，率先完成的項目為位於伊爾平（Irpin）市的「魯塔」（Rūta）幼兒園，特別選在8月24日烏克蘭獨立紀念日正式啟用。

普里格津私人機師最可疑　度假卻離奇失聯

普里格津私人機師最可疑　度假卻離奇失聯

白俄總統：普丁曾提醒普里格津小心被暗殺

白俄總統：普丁曾提醒普里格津小心被暗殺

國軍偵獲32架次共機擾台　BZK-005無人機沿中線飛行再繞至東南空域

國軍偵獲32架次共機擾台　BZK-005無人機沿中線飛行再繞至東南空域

俄羅斯狠殺普里格津？克宮：彌天大謊

俄羅斯狠殺普里格津？克宮：彌天大謊

關鍵字：

烏克蘭俄羅斯俄烏戰爭克里米亞無人機烏克蘭無人機

讀者迴響

熱門新聞

Yuri爆熱戀春風「首發聲」！沉默4天全說了

800公分蛇身巨大凸起　切開驚見整具人屍

不婚不生老了會後悔　貼文全場打臉

自稱「鳥類訓練師」3人妻群交趴戰7男

獨／《木曜4》內幕　104驚見殘酷薪資

陸網美被騙去東南亞　證實遭綁架

李榮浩「目睹卻沒救李玟」遭出征！網掀戰揭沉默1關鍵

鄰居買到爛車位「天天來霸停」！還逼他換位子

正宮給威而鋼「鼓勵外遇」一個月後尪斃命！

騎士被左轉車撞倒！連輾2次身亡

她中元節「三牲買現成」被婆婆狂電

21歲台灣女孩揭大胃王圈內秘辛

蘇拉凌晨轉中颱！　下週四登陸台東「籠罩全台」

網紅行動電源爆炸　業者宣布「二組序號」消費者可免費換新

快訊／晏柔中順產兒子！全家福感動曝

更多

最夯影音

更多
把柯基「屁味」裝進氣球　放出讓牠自己聞...秒閃躲

把柯基「屁味」裝進氣球　放出讓牠自己聞...秒閃躲
回憶殺...林志穎重現《十七歲的雨季》　張棟樑唱《北極星的眼淚》驚見王心凌！

回憶殺...林志穎重現《十七歲的雨季》　張棟樑唱《北極星的眼淚》驚見王心凌！

姊弟討15包胡椒粉不成　爸拿飲料「怒潑女店員」

姊弟討15包胡椒粉不成　爸拿飲料「怒潑女店員」

老夫婦偷挖竹筍被抓包！　妻秒被逮...尪獨自開車逃

老夫婦偷挖竹筍被抓包！　妻秒被逮...尪獨自開車逃

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面