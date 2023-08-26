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樹懶罕見打鬥片！對決虎貓「超迅速」揮爪攻擊　動作流暢驚人

圖、文／鏡週刊

這段對決影片被發表在《食物網》（Food Webs）最新一期期刊，研究人員在厄瓜多東部亞蘇尼國家公園內架設自動攝影機觀察，攝影機架設於動物常來舔食鹽和礦物質的地方，記錄雨林生態。

亞馬遜雨林內的自動攝影機拍攝到樹懶與虎貓打鬥的畫面。（翻攝YT頻道「Camila Bastidas Domínguez」）

▲樹懶以動作緩慢聞名，但在危急時刻，牠們也能發揮驚人的戰鬥力。最近，在亞馬遜雨林深處，一部自動攝影機捕捉到罕見畫面，一隻樹懶在生死危急時刻，與虎貓（美洲豹貓）進行生死對決。

影片中可見一隻二趾樹懶在地面上舔食礦物質時，突然被一頭虎貓從後面撲上來，咬住了牠的頸部。但是樹懶沒有束手就擒，而是用雙手抓住虎貓的頭部，並用趾爪反擊。牠還爬上了一根圓木，試圖逃離危險。虎貓緊跟在後也跳上圓木追殺，但被樹懶不斷揮舞的爪子嚇退。最後，兩者都消失在鏡頭之外，結局不明。

研究人員表示這是他們首次見到樹懶與虎貓的打鬥場面，「在我們收集的數萬張照片和影片中，沒有任何其他類似的情況」，據悉，雖然虎貓偶爾會吃掉樹懶，但牠們更喜歡其他的獵物。這次罕見的紀錄讓研究人員對這些物種不為人知的行為有了更多的認識。

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