喝湯喝出「老鼠殘肢」！帶毛右腳整隻塞嘴裡　他當場爆吐

▲顧客在餐廳吃出老鼠殘肢，求償80萬台幣。（圖／翻攝自推特）



記者王佩翊／編譯

美國密西根州一名男子日前到一間義大利餐廳用餐，但在食用蔬菜湯時，卻突然覺得嘴裡有鋒利的異物，甚至刺到他的臉頰內側。他隨即將嘴裡的東西吐出來，沒想到竟看到一隻老鼠的斷肢，噁心畫面讓他當場在餐廳吐了出來。

根據《紐約郵報》報導，54歲的豪伊（Thomas Howie）3月11日和朋友在底特律郊區的一間義大利連鎖餐廳吃飯，當時他正吃到一道蔬菜湯，然而他卻突然覺得有東西刺進嘴裡，甚至懷疑可能是一根針。

豪伊一開始試圖要吞下異物，反而被尖銳的異物嗆到並鈎住臉頰內側。直到他將嘴裡的東西吐出來後，才真正意識到自己差點吞下肚的是什麼東西。從豪伊所提供的照片可以看到，躺在盤子裡的是一隻老鼠的完整右腳，甚至還帶著毛髮與指甲。

豪伊當場噁心到在餐廳吐了出來，並氣得隨即報警。警方到場後，豪伊隨即向他們展示這隻被切下的老鼠右腳，就連警察也忍不住吐槽。豪伊最終向餐廳提告，並求償2.5萬美金（約新台幣80萬元）。但是這間餐廳卻稱，「我們沒有理由相信這名顧客的說法有任何真實性。」

起訴書中提到，事發當下，豪伊的朋友曾經叫來餐廳經理，結果經理只說，不知道要怎麼處理這種情況。而這時甚至有另一名員工經過並說，「真有趣，我們的蔬菜湯甚至是素食不放肉的。」

豪伊離開餐廳後隨即去急診室打了破傷風。他表示，這件事帶給他巨大創傷，他接連腹瀉了好幾天，並在數個月內焦慮與憂鬱，甚至因此不敢再食用肉類，也不敢外食。