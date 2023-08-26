嫌馬桶蓋太吵！中國化學博士「投毒」害鄰居全家　行兇畫面曝光

記者張方瑀／綜合報導

美國佛羅里達州一名來自中國的36歲化學博士生，竟利用專業知識朝鄰居家下毒，導致鄰居全家皆出現中毒症狀，連年幼的女兒都遭受波及，而他下手的原因只是不滿鄰居的「馬桶蓋」聲音太吵，他行兇的畫面也全被監視器拍了下來。

根據《紐約郵報》報導，住在佛州坦帕市（Tampa）的阿布杜拉（Umar Abdullah）去年6月帶著孕妻和年幼的女兒搬進新家，結果住在樓下的中國男子李書明（Xuming Li，音譯）卻時常抱怨他們家馬桶蓋的聲音太大，會害自己失眠，但阿布杜拉和房東做了測試卻發現，幾乎聽不見任何吵雜聲。

▲李書明拿著針筒上樓。（圖／翻攝自推特）



結果從今年5月開始，他們全家就時常感到噁心和頭暈，但找不出理由，直到有一次阿布杜拉的朋友拜訪時，直接告訴他家裡有奇怪的化學味道。阿布杜拉才開始檢查家裡，包含更換熱水器、請人來檢查通風管道等，但是都沒有發現任何可疑的地方。

阿布杜拉說，到了6月這股莫名的化學味又突然出現，所以他懷疑味道是從屋外飄進來，所以決定在家門口安裝攝影機。直到某天阿布杜拉的女兒又出現症狀，「我看著我的女兒，她沒有哭，但眼睛卻受到刺激充滿淚水。」阿布杜拉隨後檢查了門口的攝影機，結果發現兇手就是住在樓下的李書明。

從監視器畫面可以看到，李書明拿著一個注射器走上樓，接著蹲下來朝著阿布杜拉住家門縫注射不明物體；阿布杜拉也立刻帶著全家逃到朋友家暫住，並拿著監視器影片報警。

報導指出，現年36歲的李書明（Xuming Li）是南佛州大學（University of Southern Florida）化學系的博士生，他注入的「毒液」是屬於鴉片類藥物的氫可酮（hydrocodone）與美沙酮（methadone）。警方也依持有管制危險物質在內等一系列重罪將他逮捕，目前已被保釋，預計12月5日會出庭。