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渡假到一半　上司奪命連環叩「快回來上班」！護理師得知內情氣炸

▲▼日本一名護理師回憶，她帶著子女渡假時，卻遇到上司奪命連環扣。（示意圖／CFP）

▲日本一名護理師回憶，她帶著子女渡假時，卻遇到上司奪命連環叩。（示意圖，非當事人／CFP）

記者羅翊宬／編譯

能夠和家人一同在外地享受悠閒歡樂的渡假時光，是足以成為支撐人們度過平凡無聊上下班歲月的動力，然而若在假期遭上司以工作為由打擾，往往也破壞度假的好心情，日本一名50多歲女性護理師最近受訪，她回憶10年前帶著孩子們到大阪渡假，卻意外被上司通知「快回來上班」的慘劇。

根據日媒《キャリコネニュース》，日本四國地方一名50多歲的女性護理師，她本身是一名未婚媽媽，獨自撫養著3名子女，她受訪時回憶10年前在一間綜合醫院小兒科任職的鳥事，由於護理師總是得加班、上大夜班，且無法輕易請假，因此最後她湊合著能用的假期，挑選能夠安心渡假的時間點，帶著孩子們前往大阪渡假。

由於護理師平時無法輕易使用有薪假，最後她湊出3天2夜，帶著2名子女開開心心前往關西地方，至於長子則因為學校社團活動而無法同行，於是她訂了大阪高級又豪華的飯店，準備犒賞自己工作的辛勞、以及慰勞因工作繁忙而總是無法隨時陪伴在側的子女。

護理師回憶起當時排定的旅遊行程，第1天要去看傑尼斯偶像團體的演唱會、第2天可以在游泳池玩耍，尤其大女兒非常期待下午茶時光，至於第3天則排定前往大阪環球影城，票券也已購買完畢。

然而不幸的是，護理師帶著子女到關西地方渡假的第二天早晨，手機傳來不妙的聲響，原來是醫院上司捎來了電話，「那個......有一名職員得了流感無法來上班，今天晚上妳可以來上夜班嗎？」

▲▼大阪環球影城，除了哈利波特園區，新開放的馬力歐園區也受到許多遊客歡迎，還有許多聯名商品可以購買。（圖／記者謝盛帆攝）

▲護理師原本計畫帶子女到大阪環球影城，最後卻落空。（圖／記者謝盛帆攝）

雖然護理師早已解釋自己目前帶著子女從四國到關西渡假，但手機還是如同奪命連環叩般響個不停，加上上司不斷解釋「能夠來支援上班的只有妳一個人」，在百般無奈下只好將飯店退房、也來不及搭上預訂好個人房間的返程郵輪，她帶著子女們緊急搭乘新幹線、在來線（舊日本國有鐵道）火速從關西飆回四國，期待一年半的旅行因上司的一通電話而被破壞。

護理師回憶，當她和孩子們在車上站著時，只能你看看我、我看看你，表情充滿百般無奈，孩子們逼問著「環球影城呢？高級飯店呢？下午茶呢？」時，她都難以回答，平常孩子們總是體諒母親身為護理師的辛勞，但在這天孩子們卻還是落下了淚水，旅程宣告泡湯。

護理師表示，高級飯店、大阪環球影城票券等根本無法申請退費，且還要自行負擔返程時搭乘新幹線的車費，損失至少20萬日圓（約新台幣4.2萬元）起跳，事後她才從其他同事口中輾轉得知，其實那天上司也可以來上班，但因為上司懶得上夜班支援，才會選擇打電話給她，讓她即便火冒三丈卻也無可奈何，而早在她之前，也有一名新人男護理師遭到類似待遇。

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