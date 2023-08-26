夏威夷毛伊島野火　首度公布失蹤者姓名！仍有388人下落不明

▲美國夏威夷野火公布第一份失蹤者姓名名單。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

夏威夷毛伊島（Maui）野火造成至少115人死亡，聯邦調查局（FBI）官員24日晚間公布了，自8日拉海納鎮（Lahaina）災難以來的第一份經過姓名與身分驗證的失蹤名單，統計有388人仍然下落不明。

根據華盛頓郵報報導，毛伊島警察局長佩爾帝埃（John Pelletier）表示，公布名單原因是有助於警方調查，但同時他們也知道一旦曝光失蹤者姓名將為家屬帶來痛苦，「這不是件容易的事，但我們希望確保盡一切努力使調查盡可能徹底與完整。」

此前，毛伊郡首長比森（Richard T. Bissen）21日曾表示，失蹤人數據信約為850人。FBI檀香山分部負責人梅里爾（Steven Merrill）22日則說，在一份未經驗證的名單上共有超過1000名失蹤者。然而，夏威夷州州長格林（Josh Green）認為FBI最新公布的失蹤統計名單，是調查當局致力於「排除重覆」失蹤報告的結果。

另外，毛伊島警局統計，截至24日，官方已經確認了115名死者中的46具遺體，其中35名罹難者的家屬已經收到通知。同時，毛伊郡當天也公布8名罹難者姓名，其中包括在燒毀車輛中發現的一個家庭，有一對祖父母、一名母親與7歲兒子，而這名7歲男童也是這起野火災難中首個被確認身分的罹難兒童。