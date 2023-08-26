白俄總統爆料：普丁曾「好心提醒」普里格津可能被暗殺

▲俄羅斯總統普丁與瓦格納集團首腦普里格津。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團的首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）23日在一場空難中喪生，而俄羅斯調查員已經找到機上10名罹難者的遺體與黑盒子。對於主謀暗殺的傳聞，克里姆林宮強烈否認普丁參與。白俄羅斯總統盧卡申科則強調，普丁曾提醒普里格津有人要暗殺他。

俄羅斯克里姆林宮25日表示，普里格津的墜機意外是一場「悲劇」，同時也一再澄清外界目前瘋傳普丁下令暗殺的說法「是謊言」。而在被問到普丁是否會親自出席普里格津的葬禮哀悼時，克宮則表示，「目前葬禮時間還未確定，因此無法討論此事。不過可以確定的是，總統的工作日程非常繁忙。」

俄羅斯已為此次事故成立調查委員會，並找到黑盒子與10名罹難者遺體，未來將進行進一步的DNA鑑定，以確認罹難者的身分。

▲白俄羅斯總統盧卡申科說，如果普里格津是遭人暗殺，絕不可能是普丁所為，因為手段太過粗糙。（圖／達志影像／美聯社）



曾經負責斡旋瓦格納叛變的白俄羅斯總統盧卡申科則表示，他無法想像普丁被認為是暗殺瓦格納首領普里格津的幕後黑手。他直言，「我不能斷言這是誰做的，但是我了解普丁，他在其他不複雜的問題上做決定時，一直是個謹慎、冷靜且不急躁的人，因此我無法想像這是普丁做的。我可以說，這場暗殺計畫非常粗糙且不專業。」

盧卡申科還說，自己曾經提醒普丁，可能有人企圖要暗殺普里格津，而普丁也將這個消息轉告給普里格津本人，提醒他有人要殺他。