他狂賣1200個自殺包裹「自豪能扮上帝」　奪命快遞寄往逾40國

▲坎尼斯羅(Kenneth Law)涉嫌在網路販售有毒藥物,協助他人自殺。(圖/翻攝皮爾區域警方)

記者吳美依/綜合外電報導

加拿大男子坎尼斯羅(Kenneth Law)涉嫌在網路販售有毒藥物,協助他人自殺,迄今已向40多國寄送逾1200份致命包裹。他向臥底記者吹噓正在做「上帝的工作」,而且「很多、很多、很多、很多人」服用產品後死亡,但大放厥詞不久後就被逮捕。

《衛報》及《每日郵報》等外媒報導,坎尼斯羅販售的產品內含數包粉末,混合後就成為致命毒藥,據稱還會附贈一本自殺相關書籍。據信,受害者包括青少年及20至30歲年輕人,遍布美國、澳洲、紐西蘭及義大利等40多國。

57歲的坎尼斯羅曾是航太工程師,後來在一間高級飯店擔任廚師。他向《泰晤士報》臥底記者大肆誇耀,並透露自己在目睹母親中風後開始販售毒藥,「我們作為一個文明,還沒有進步到足以公開接受死亡。我只是更開明一點。」

