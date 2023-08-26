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他狂賣1200個自殺包裹「自豪能扮上帝」　奪命快遞寄往逾40國

▲▼加拿大男子坎尼斯羅（Kenneth Law）涉嫌在網路販售有毒藥物，協助他人自殺。（圖／翻攝皮爾區域警方）

▲坎尼斯羅（Kenneth Law）涉嫌在網路販售有毒藥物，協助他人自殺。（圖／翻攝皮爾區域警方）

記者吳美依／綜合外電報導

加拿大男子坎尼斯羅（Kenneth Law）涉嫌在網路販售有毒藥物，協助他人自殺，迄今已向40多國寄送逾1200份致命包裹。他向臥底記者吹噓正在做「上帝的工作」，而且「很多、很多、很多、很多人」服用產品後死亡，但大放厥詞不久後就被逮捕。

《衛報》及《每日郵報》等外媒報導，坎尼斯羅販售的產品內含數包粉末，混合後就成為致命毒藥，據稱還會附贈一本自殺相關書籍。據信，受害者包括青少年及20至30歲年輕人，遍布美國、澳洲、紐西蘭及義大利等40多國。

57歲的坎尼斯羅曾是航太工程師，後來在一間高級飯店擔任廚師。他向《泰晤士報》臥底記者大肆誇耀，並透露自己在目睹母親中風後開始販售毒藥，「我們作為一個文明，還沒有進步到足以公開接受死亡。我只是更開明一點。」

今年4月，英國國家刑事局（NCA）接獲加拿大政府情報，得知該國232人從加拿大網站購買毒藥，隨後發現名單上88人已經死亡，2國各自展開調查。今年5月，坎尼斯羅在加拿大落網，被起訴2項輔助或協助自殺罪名，8月25日首次出庭。他矢口否認犯行，但若被指控與英國死亡案例有關，將被引渡至英國，在那裡協助自殺最高可判處14年監禁。

NCA指出，目前仍處於調查初期階段，坎尼斯羅的商品與英國88起死亡案例之間，尚未查明「被證實的聯繫」。副局長特納（Craig Turner）也對家屬致哀，「我們最深切的同情與逝者親友同在。」

《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會。自殺防治諮詢安心專線1925，生命線協談專線1995。

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