美軍精銳「大黃蜂戰機」墜毀加州基地附近　飛官不幸殉職

▲美軍F/A-18D大黃蜂戰機。圖非當事戰機。（圖／翻攝推特@NavalInstitute）



記者吳美依／綜合外電報導

美軍一架F/A-18D大黃蜂戰機（F/A-18D Hornet）24日進行飛行訓練時，在加州聖地牙哥北部的「米拉馬海軍陸戰隊航空站」（MCAS Miramar）附近墜毀。當局證實，機上唯一成員、也就是飛官不幸喪生。

NBC等外媒報導，這架戰機屬於海軍陸戰隊第224全天候戰鬥機攻擊中隊（Marine All-Weather Attack Squadron 224），長期駐紮南卡州博福特（Beaufort）基地，這次遠赴加州接受培訓任務，但24日深夜11時54分左右，卻在航空站以東失事。

航空站位於聖地牙哥市中心以北約15英里（約24公里），鄰近15號州際公路，而搜救人員在現場持續工作至25日清晨6時，最終尋獲飛官遺體。

軍方聲明表示，「沒有跡象表明對於現場財物造成損害」，但目前尚不清楚造成墜機的具體原因。美軍陸戰隊第2航空聯隊（2nd Marine Aircraft Wing）也於25日表示，「在此期間，我們帶著沉重的心，向這位海軍的家屬致上哀悼」，而飛官身分要到通知親屬24小時後才會公布。

根據海軍航空系統司令部（NAVAIR）資訊，F/A-18D大黃蜂戰機是美國第一架全天候戰鬥機與攻擊機，被視為美國海軍陸戰隊戰術航空兵的主力之一。