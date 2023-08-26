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快訊／大英博物館「2000件文物失竊」！館長宣布辭職

▲▼英國大英博物館。（圖／達志影像／美聯社）

▲大英博物館有藏品「丟失、被盜或損壞」。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

英國大英博物館上周證實，館內一批未公開展示的收藏品在今年初遭「丟失、被盜或損壞」，並已解雇了一名工作人員，倫敦警察廳的經濟犯罪指揮部也已展開調查。對此，館長費雪（Hartwig Fischer）25日則發出聲明表示，因「未能做出應有的全面性回應」，決定辭職以示負責。

綜合外媒報導，大英博物館內一批來自公元前15世紀至西元19世紀的黃金首飾、半寶石和玻璃寶石遭「丟失、被盜或損壞」，隨後館方已解雇一名工作人員，而英國政府也啟動了一項獨立的安全審查，將對被解雇的工作人員採取法律行動，倫敦警察廳的經濟犯罪指揮部已展開調查。

雖然館方並未公布遭竊藏品數量，但有內部人員透露，將近2000件的藏品被盜。

博物館館長費雪25日發表聲明表示，館方未聽取專家在2021年的警告，認為藏品可能被盜，對於此次事件也未做出應有的全面性回應，這項責任必須由館長承擔，因此一旦董事會確定了臨時館長後，他將立即辭職，「這是我最不想看到的事情。在過去的7年裡，我很榮幸能夠與一些最有才華和最敬業的公務員一起工作，大英博物館是一個了不起的機構，對於曾身為館長是我一生的榮幸。」

大英博物館主席奧斯本（George Osborne）稍早證實，已接受費雪辭職，並稱他「勇敢地面對自己所犯的錯誤」，館方會記取這次教訓，恢復民眾的信心，並再次受到欽佩。

據了解，大部分的丟失物都是保存在博物館藏品儲藏室的小物件，近來沒有公開展出，主要用於學術和研究目的。奧斯本表示，館方是在今年初發現藏品被盜，「這是悲傷的一天，但我們決心糾正錯誤，並利用這次的經歷建立一個更強大的博物館。」

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