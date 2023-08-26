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「逾500座奧運泳池」核廢水陸續入海！中國太平洋盟友呼應北京批評

▲福島第一核電廠,核廢水。（圖／CFP）

▲日本將排放福島第一核電廠的核處理水進入太平洋。（圖／CFP）

文／中央社

從索羅門群島政府到斐濟的反對派，中國的太平洋盟友們今天呼應了北京當局對於日本的批評，抗議日本政府排放福島第一核電廠的核處理水入海。

法新社報導，根據國際原子能總署（International Atomic Energy Agency）認可的計畫，將有超過500座奧運規格游泳池水量的核處理水，於未來數十年間排入太平洋。

儘管日本和國際原子能總署做出安全保證，還是引起中國激烈回應，而中國在太平洋的盟友也支持北京當局對日本的批評。

推遲選舉、斥責西方強權且擁抱北京金援外交的索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare），發表了一份「反對日本決策的強硬聲明」。

蘇嘉瓦瑞表示，核處理水排放入海「對我們的人民、海洋、經濟和生計都有影響」。

斐濟首都蘇瓦（Suva）今天一場吸引數百人參加的罕見抗議活動也傳達了相似訊息，示威者舉著標語牌，上頭寫著「無核海洋」和「太平洋命運關天」（Pacific Lives Matter）。

這場抗議是由反對黨「斐濟第一黨」（Fiji First）推動發起，該黨領袖、前總理巴依尼馬拉馬（Frank Bainimarama）曾於掌權期間尋求跟中國建立更密切的關係。

斐濟第一黨指控斐濟政府「允許日本向我們的海洋傾倒核廢料，愧對後代」。

其他太平洋領袖似乎對日本的安全評估抱有信心。

目前擔任「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum）輪值主席的庫克群島總理布朗（Mark Brown）表示：「日本已向（太平洋）地區保證，排放的是處理過的水。」

目前任職於雪梨智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute for International Policy）的前澳洲外交官索拉（Mihai Sora）表示，不管科學層面如何，福島核處理水的排放為北京當局創造了政治契機。

索拉指出，日本已經「做了大量外交工作來盡可能拉攏太平洋領導人」，但「在太平洋社群之中，這幾乎普遍是一個不受歡迎的決定」。

索拉說道：「你可以想像北京當局運用外交途徑鼓勵一些合作夥伴對此表達強烈不滿，因為這符合北京的利益。」

 
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