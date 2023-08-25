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2023「全球智商」排名出爐　台灣去年奪冠…今年被「2國」擠下　

2023「全球智商」排名出爐　台灣去年奪冠…今年被「這2國」擠到第3名　

▲Wiqtcom公布最新2023智商排名前10名國家。（圖／翻攝自Wiqtcom網站）

圖文／CTWANT

提到IQ智商，一般人都會將其視為是評估一個人在理解、思考問題的能力。芬蘭智力測試機構「Wiqtcom」最新公布「2023全球最聰明國家」排名，在參與比較的全球109個國家當中，台灣從2022年的第1名，今年摔到至第3名，而去年分居第2、3名的日本與匈牙利，則大躍進改佔居今年的第1、2名。

根據去年2022年「Wiqtcom」所公布的智商測試結果，台灣平均智商116.07排名第1，第2名是日本的112.69，第3名則為匈牙利的111.42。

不過今年的測試卻有了變化，去年全球智商排名第2名的日本，今年平均智商測出112.33，排名第1，匈牙利平均智商111.12，從第3名升級到第2名；至於去年的冠軍台灣，今年平均智商為111.09，從冠軍摔到第3名。

至於今年全球智商排名第4至10名國家，分別為，南韓（110.84）、義大利（110.67）、塞爾維亞（110.28）、伊朗（110.15）、香港（110.14）、芬蘭（109.28）、越南（108.44）。

不過Wiqtcom也強調，因為這項統計排名，並不是該國的所有人都參與這項智商測驗，所以樣本內容可能失真，可能無法反映該國的真實人民平均智商，僅提供參考之用。

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