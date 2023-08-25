畢卡索么子辭世享壽76歲　一生致力管理「父親261億遺產」

▲畢卡索么子辭世享壽76歲，一生致力管理父親遺產，打擊仿冒品。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

西班牙繪畫大師畢卡索么子克勞德．畢卡索昨天傳出在瑞士辭世，享壽76歲。克勞德繼承並管理畢卡索遺留的4萬多項作品，總值約7.6億歐元。但他與父親的關係，卻疏離而曲折。

畫家畢卡索（Pablo Ruiz Picasso）之子克勞德．畢卡索（Claude Ruiz Picasso）的律師昨天宣布，克勞德．畢卡索在瑞士逝世，享壽76歲，但未說明死因。

在傳給法新社的新聞稿中，律師表示，克勞德．畢卡索身後有配偶傅蒂耶（Sylvie Vautier）與兩個孩子。

出生在巴黎郊區布洛涅比揚古（Boulogne-Billancourt）的克勞德．畢卡索是商人、導演與攝影師，擁有法國和西班牙雙國籍。

他曾為時代-生活（Time Life）、時尚雜誌（Vogue）等知名媒體雜誌工作，並於2011年以藝術家身分獲得法國榮譽軍團勳章。

然而，克勞德更為人知的身分是父親畢卡索遺留作品的全權管理者。不過，這個職位得來的過程十分曲折。

畢卡索與克勞德的母親弗朗索瓦絲．吉洛（Françoise Gilot）相差40歲，兩人並未結婚。同為藝術家且才華橫溢的吉洛被稱為畢卡索的情人與繆思。

兩人同居期間，畢卡索創作出許多以克勞德與小2歲妹妹帕洛瑪．畢卡索（Paloma Picasso）為靈感的畫作與雕塑，例如「克勞德繪畫、弗朗索瓦絲和帕洛瑪」、「狒狒與孩子」等，流露出父愛。

然而，隨後父母關係惡化，1953年兩人分道揚鑣。有些藝術史學者表示，吉洛離他而去後，畢卡索要求所有認識的藝術經紀人不得購買其作品，傷害了她的藝術生涯。

1964年，在美國發展成績斐然的吉洛出版「與畢卡索一起生活」一書，講述兩人親密生活關係，獲得巨大成功。此書引發畢卡索暴怒，甚至表示再也不想見到兩個孩子，並以法律、連署呼籲的管道嘗試禁止著作出版而徒勞無功。

畢卡索因此切斷與兩名子女的關係。畢卡索1973年逝世時，當時配偶霍克（Jacqueline Roque）更阻止克勞德與帕洛瑪出席葬禮，此後也不准他們接近畢卡索的遺產。

畢卡索死時留下近4萬5000項作品，其中1885張畫作、1228座雕塑，與超過7000張素描手稿等。遺產總值估計約7.6億歐元（約新台幣261億元）。克勞德整理完清單時表示，恐怕須租下帝國大廈才能放置所有作品。

隔年，兩名非婚生子女的權利獲得承認。由於畢卡索未留下遺囑，與元配妻子生下的長子保羅（Paulo）也於1975年逝世。各家開始爭奪遺產，並花了6年才決定財產分配給霍克、保羅的兩名孩子、克勞德和帕洛瑪，以及另一名非婚生女兒瑪雅（Maya）。

然而1989年，「畢卡索繼承戰」有了不同結果，巴黎法院將畢卡索作品的管理權全部判給克勞德。

作家楚斯曼（Deborah Trustman）將畢卡索遺產爭奪網絡形容為「如同他的立體主義建構–妻子、情人、婚生與非婚生子女，以及孫子–全都在一個有如人物骨架的軸線上串起，卻有著不相匹配的部位」。

直到克勞德逝世，作為畢卡索繼承人，他獨自擁有畢卡索作品的版權、複製權、人格權、精神權和商標權，同時由他負責鑑定真偽與打擊贗品，這也使他不是在法院訴訟，就是在前往訴訟的路上。

他曾向畢卡索傳記作家說道：「我從未預期或渴望有這樣的角色，或在我父親的遺產上有任何影響力。」

今年7月，克勞德已將權利轉讓給74歲的妹妹帕洛瑪，由她接任畢卡索作品管理者。