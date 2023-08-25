26歲帥哥男醫師「每月加班200小時」　受不了過勞在家輕生

▲ 日本26歲男醫師過勞身心崩潰輕生，家屬開記者會公開他的遺書，以及將對該醫院進行提告。（圖／翻攝自X）

圖文／CTWANT

一名日本神戶市的26歲男醫生，因長期工作時間過長，每個月加班高達200小時，讓他最後身心崩潰，在2022年5月於家中輕生，被認為是工作傷害導致，如今家屬出面透露，正考慮對該醫生任職醫院提出民事訴訟。

▲ 26歲的高島醫師每個月平均加班185小時，比日本政府認定的精神傷害時間超出許多。（圖／翻攝自X）

綜合日本媒體報導，在神戶一間醫療中心任職的26歲醫師高島真吾，因長期的加班問題，讓他身心崩潰，甚至在輕生前曾多次透露「沒有好玩的事情可以做、很累，沒人能幫助我」等話語，最後留了一張紙條給父母，寫出對他的養育之情，以及他對未來生活的擔憂，最後輕生離世。

他的家屬對當地勞動單位提出了工傷索賠，經查發現高島在去世前加班了207小時又50分鐘，三個月內平均加班時間則是185小時，這樣的加班狀況已經大大超出了日本政府認定的工傷標準，被認為會對於他的精神造成傷害。

不過他所任職的醫療院所，卻堅稱他的工時那麼長，是在做研究，並非因工作強迫加班。不過家屬無法接受，擬定提出民事訴訟對該醫院提告，請求賠償損失。

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