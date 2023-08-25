車臣領袖發聲了！　讚普里格津貢獻良多「但沒看清全貌」

▲車臣領導人卡迪羅夫是普丁的親密盟友。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

車臣領導人卡迪羅夫（Ramzan Kadyrov）發文哀悼瓦格納首腦普里格津，他稱讚對方豐功偉業及後世影響力，但也直言這位老朋友沒有看清楚事件全貌。

CNN報導，卡迪羅夫是普丁親密盟友，在烏克蘭前線，他的部隊也經常與瓦格納傭兵並肩作戰。他在Telegram發表長文指出，自己與普里格津有著多年交情，「我們經常必須解決最複雜的問題」。

卡迪羅夫形容，普里格津「因為他的反應能力、獨特溝通技巧及堅持不懈而與眾不同」，「他總是樂於助人，而且是真的發自內心這麼做」，同時也是「國家舞台的一號重要人物」。

▲據信，普里格津已經在墜機事故中身亡。（圖／路透）

但他認為，普里格津最近「要不就是沒有看見，要不就是不願看見國家正在發生的事情的全貌」，「我請他放下個人野心，有助於對國家最重要的事情，其他都可以之後再處理。但他就是這樣。普里格津，他的鐵腕作風，以及此時此刻就要得到想要的東西的慾望。」

卡迪羅夫談到烏俄戰爭時說，普里格津「毫無疑問」對特別軍事行動做出巨大貢獻，「不能從他身上奪走這份榮譽。他的死亡是整個國家的巨大損失。」