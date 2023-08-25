搭飛機「千萬別喝茶或咖啡」　空姐警告1物超髒：從來沒洗過

▲空姐警告，千萬不要喝飛機上提供的茶或咖啡。（圖／翻攝TikTok@katkamalani）



記者吳美依／綜合報導

美國空服員凱特（Kat Kamalani）警告，搭飛機時千萬不要喝茶或咖啡，因為機上自來水的水質並不乾淨，「那些水箱從來沒有清洗過，很噁心。」她透露，一般而言，機組人員也會避免飲用這些品項。

凱特拍攝TikTok影片，建議人們搭飛機時避免飲用熱水、茶或咖啡等熱飲，而是要選擇密封飲料，「規則一，永遠不要飲用任何非罐裝或瓶裝的液體。」如果和空服員聊一聊，就會發現他們「很少、很少喝咖啡或茶」。

凱特宣稱，飛機上的水箱通常只有在破裂時才會清洗，至於咖啡機則是「從來沒洗過」，而且甚至就放在廁所旁邊，只有裝咖啡的金屬壺會在航班之間被拿出來清潔。

在TikTok擁有310萬粉絲的空服員希拉（Cierra Mist）也曾發表類似言論，「除非我們非常絕望，否則不會喝飛機上提供的咖啡或茶。我們用來煮咖啡和茶的水來自同一個地方，而且猜猜怎麼樣？它從來沒有被清潔過。」

希拉指出，儘管航空公司宣稱進行「定期水質檢測」，但每架飛機通常是6至9個月才進行一次，而且除非發現狀況，否則不會清洗水箱。