以為紙杯裡裝水！她在公司誤喝「氫氟酸」中毒　躺醫院淪植物人

▲南韓30多歲女性隨手拿起紙杯喝下肚，未料杯中卻裝有氫氟酸。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

當桌上擺著來路不明的水杯，千萬別傻傻直接喝下肚！南韓一名30多歲的女性今年6月在京畿道東豆川市某中堅企業上班，在完成某項工作檢測後，她一如往常隨手拿起擺在桌上的紙杯，將紙杯裡「無色無味」的水喝下肚，豈料卻因此呼吸心跳驟停，送醫至今50多天仍未恢復意識，被判定為植物人。

根據韓媒《首爾新聞》，南韓一名30多歲的女性A某服務於京畿道東豆川市某中堅企業，她的主要工作範圍是替光學鏡頭等相關物質進行檢測，她平常就有用紙杯裝水、喝水的習慣，6月28日下午4時，她在完成顯微鏡檢測後如往常般發現擺在桌面上的紙杯，不疑有他的A某竟在未經思考下，直接喝下紙杯裡的水。

然而紙杯裡裝的並非是飲用水，而是無色無味、但具有強烈腐蝕性的「氫氟酸」，經過確認以後，證實是同事B某為了進行檢測工作，才將氫氟酸倒進紙杯裡。

誤喝氫氟酸的A某被發現時呼吸心跳驟停，送往醫院緊急搶救，為了將有毒性物質從體內排除，A某還戴上葉克膜接受透析治療，事後雖然脈搏和呼吸心跳已恢復至正常範圍，但事發50幾天後至今仍尚未恢復意識。

A某的丈夫接受《韓聯社》採訪時淚訴，「妻子還沒恢復意識，雖然她被醫師診斷為植物人，但目前我們還在等待奇蹟降臨。為了我和妻子、7歲的女兒著想，儘管我每天服用精神科憂鬱症藥物、鎮定劑、安眠藥，試著撐過這一切，但對我而言每一天就如同地獄般煎熬。」

警方事後在調查時試圖釐清是否存在過失、甚至是帶有故意性的可能，但目前尚未發現任何欲謀害A某的相關罪證，只能判斷A某所就職的企業可能在管理有害或有毒物質時產生疏忽，「目前正依照業務上過失致傷、違反化學物質管理法等罪嫌的方向偵辦該間企業，以發現該企業確實在管理有毒物質上出現疏失。」