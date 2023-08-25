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貨船「駛往台灣途中」與日籍船相撞！5船員遭拋飛　2失蹤

記者王佩翊／編譯

日本和歌山縣外海24日晚間發生2艘貨船相撞的意外，其中一艘日本籍貨船因此翻覆，當時船上的5名船員僅3人獲救，至今仍有2人下落不明。第5管區海上保安本部已經在現場海域與翻覆船隻內部加強搜索。

根據《每日新聞》報導，東京海運公司「泉海運」所屬的499噸貨船「いずみ丸」（全長72.58公尺）24日晚間11時40分左右，在和歌山海域的紀伊水道與賴比瑞亞籍大型貨船「CONTSHIP　UNO」（全長148公尺，9940噸）發生衝撞。日籍貨船隨即翻覆，當時船上的5名船員疑似被拋出船外。

賴比瑞亞籍大型貨船事發前從大阪灣出發，準備駛向台灣，而在發生相撞意外後，隨即透過無線電向日本第5管區海上保安本部通報稱，「與其他船隻發生衝撞。」當時船上共有18名俄羅斯籍的船員，無人員受傷。

搜救人員獲報後趕往現場，在4個小時後陸續救起日籍貨船的3名船員，分別為30多歲、40多歲以及70多歲。根據3人表示，失蹤的2人是50多歲與60多歲，分別是船長與一等航海士。

泉海運表示，船上的5名船員皆隸屬於愛媛縣今治市的海運公司，而該艘貨船23日下午從千葉縣出港後，正準備往岡山縣的港口移動，怎知卻遭遇事故。此外，在撞船後，船長曾經向公司回報稱，「我們撞到外籍船隻，現在船體開始進水。」隨後便徹底失聯。

目前搜救人員仍在進行救援作業，內部人士透露，由於2人事發當時在船長室的可能性很高，因此海上保安本部除了周遭海域外，目前也出動特殊救難隊，打算進入船隻內部進行搜索。

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