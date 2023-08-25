貨船「駛往台灣途中」與日籍船相撞！5船員遭拋飛　2失蹤

記者王佩翊／編譯
日本和歌山縣外海24日晚間發生2艘貨船相撞的意外，其中一艘日本籍貨船因此翻覆，當時船上的5名船員僅3人獲救，至今仍有2人下落不明。第5管區海上保安本部已經在現場海域與翻覆船隻內部加強搜索。
根據《每日新聞》報導，東京海運公司「泉海運」所屬的499噸貨船「いずみ丸」（全長72.58公尺）24日晚間11時40分左右，在和歌山海域的紀伊水道與賴比瑞亞籍大型貨船「CONTSHIP UNO」（全長148公尺，9940噸）發生衝撞。日籍貨船隨即翻覆，當時船上的5名船員疑似被拋出船外。
賴比瑞亞籍大型貨船事發前從大阪灣出發，準備駛向台灣，而在發生相撞意外後，隨即透過無線電向日本第5管區海上保安本部通報稱，「與其他船隻發生衝撞。」當時船上共有18名俄羅斯籍的船員，無人員受傷。
搜救人員獲報後趕往現場，在4個小時後陸續救起日籍貨船的3名船員，分別為30多歲、40多歲以及70多歲。根據3人表示，失蹤的2人是50多歲與60多歲，分別是船長與一等航海士。
泉海運表示，船上的5名船員皆隸屬於愛媛縣今治市的海運公司，而該艘貨船23日下午從千葉縣出港後，正準備往岡山縣的港口移動，怎知卻遭遇事故。此外，在撞船後，船長曾經向公司回報稱，「我們撞到外籍船隻，現在船體開始進水。」隨後便徹底失聯。
目前搜救人員仍在進行救援作業，內部人士透露，由於2人事發當時在船長室的可能性很高，因此海上保安本部除了周遭海域外，目前也出動特殊救難隊，打算進入船隻內部進行搜索。
和歌山県沖の紀伊水道において貨物船同士が衝突転覆し乗組員のうち２名が行方不明となっていることから、第五管区海上保安本部長から捜索救助に係る #災害派遣 要請を受け、２５日午前１時２７分以降 #海上自衛隊 潜水艦救難艦 #ちはや が捜索救助活動を実施しております。（参考画像） pic.twitter.com/rstiF0nT0j— 防衛省・自衛隊（災害対策） (@ModJapan_saigai) August 25, 2023
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