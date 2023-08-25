天氣好熱！辣妹到百貨公司逛街　因為「露乳溝」被2名保全帶走　

▲女子逛街被保全趕走。（圖／翻攝自Instagram／jaianelimma）

記者李振慧／綜合報導

巴西女網紅利馬(Jaiane Lima)近來在網路上分享，她在當地購物中心逛街時因為露出乳溝，竟然遭到賣場保全關切，最後甚至被2名保全護送出賣場，讓她氣憤表示，自己什麼都沒做，只是因為胸部天生比較大就被針對，感覺非常委屈。

在Instagram上擁有48萬粉絲追蹤的利馬，上周發文表示，因為最近天氣很熱，氣溫都飆到30度以上，所以她穿著比較清涼去聖卡塔琳娜州(Santa Catarina)當地一間購物中心逛街，結果逛沒多久就被保全關切。

影片中可看到，利馬當天穿著一件白色短上衣搭配短裙，深V領口大方秀出好身材，結果當眾遭2名男保全攔住，後來還被護送出場，讓她委屈表示，「我知道我的胸部又大又顯眼，但我喜歡它們」。

利馬表示，「我沒有做任何不好或違法的事情，不應該在大家面前受到這種羞辱，突然有2個男人對我大吼，後來還找來保全，整個賣場的人都在看我，好像我是小偷一樣」。

利馬聲稱，她後來被保全帶到小房間中，被強迫刪除手機中的所有照片，幸好有部分內容已經備份到雲端，她才能分享到網路上。貼文曝光後獲得上萬網友留言聲援，「誇張，有夠不尊重人」、「你只是天生性感漂亮，這個社會卻無法接受」，不過也有人認為她的穿著確實有些太清涼，保全只是盡責做他們的工作。