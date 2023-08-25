台籍毒梟「假劫囚真越獄」遭逮！　柬埔寨出動武裝特警押送11嫌

記者張方瑀／綜合報導

柬埔寨一名45歲台籍陳姓囚犯因販毒遭重判52年，結果他趁著申請外出就醫的時候，自導自演一場劫獄。遭逮捕的11名涉案嫌犯在今（25日）被押往法院受審，當局也出動大批武裝特警維安。

根據《柬中時報》報導，參與劫囚的11名嫌犯25日上午被押往金邊初級法院，當局出動大批武裝特警前往維安。這11名嫌犯包含台籍重刑犯陳姓男子、協助安排劫獄計畫的台籍男子Chen Yueh Sheng、美籍華裔女子Chloe Yinrong、柬籍男子辛盛和沙烏地阿拉伯籍男子Alshammari，另外還有6名闖入診所劫囚的美籍柬裔男子。

▲蒙面歹徒闖入診所後，持槍威脅武警並劫走陳男 。（圖／翻攝自YouTube）

此案還有7名嫌犯在逃，包含6名土耳其人和辛盛的妻子，其中3名土耳其人已逃往鄰國，目前正在與鄰國警方密切合作；當局並未透露是逃往哪個國家。

負責緝毒工作的國家警察總署副總監莫基都23日指出，這起自導自演劫囚案是陳姓男子的妻子一手安排，她不惜砸下重金，雇用美國黑幫劫走在獄中服刑的丈夫。莫基都表示，陳姓男子原本計畫逃往寮國或其他國家，但由於柬國警方加強邊境把關，他才會躲回金邊。

陳姓男子共使用過4個身份，且涉及兩起重大毒品案，並於2009年2月被捕，遭判刑26年，但他在服刑期間，從監獄指揮小弟販賣和運送毒品，因此又被判刑26年，總共要坐牢52年，如今他又自導自演劫獄，「這意味著他餘生將全部在監獄裡渡過。」