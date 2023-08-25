川普「嫌犯大頭照」周邊商品開賣了　標語宣誓：永不投降！

記者吳美依／綜合報導

前美國總統川普（Donald Trump）涉嫌推翻喬治亞州2020年選舉結果，他被起訴後於24日晚間主動投案，成為美國史上第一位拍攝「嫌犯大頭照」的前總統。不久後，其競選官網商店上架一系列周邊商品，皆以這張歷史性照片為設計主題，包括T-Shirt、馬克杯、車貼等。

▲77歲的川普拍攝嫌犯大頭照，怒目直視鏡頭。（圖／翻攝富爾頓郡警長辦公室）



▲川普2024競選官網商店開始販售周邊。（圖／翻攝TRUMP2024）



周邊包括約新台幣1082元的長短袖上衣、約新台幣795元的馬克杯、約新台幣477元的啤酒保冰套、約新台幣382元的車貼。川普怒視鏡頭，圖像下方還有大寫標語「永不投降」（NEVER SURRENDER!）。

川普也在X（前稱推特）分享照片，並附上競選官網連結，作為重返推特的第一篇貼文。他上一次發文是在2021年1月8日，放話不會參加拜登就職典禮，同日帳號就遭停權下架，理由是「因為有進一步煽動暴力的風險」，直至去年11月全球首富馬斯克接管平台，才被恢復帳號。

川普被指控試圖推翻喬治亞州2020選舉結果，犯下敲詐勒索、共謀犯案、虛假陳述、要求公僕違反就職宣誓等罪行，他投案後已經支付20萬美元（約台幣642萬元）保釋金獲釋，但持續否認13項指控，支持者也在網路上表態力挺。

川普在官方網站寫道，「今天，在以暴力惡名昭彰的喬治亞州富爾頓郡監獄（Fulton County Jail），我儘管沒有犯罪卻被逮捕了」、「我代表我們整個競選活動，帶著一個簡單的訊息，走進獅子的巢穴：我永遠不會放棄我們拯救美國的使命。」