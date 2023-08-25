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喝湯感覺「口中刺刺的」　男發現吃到毛茸茸「帶爪老鼠腿」崩潰

湯,熱湯,碗。（圖／達志／示意圖）

▲男聲稱他在湯中吃到老鼠腿。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國密西根州54歲男子豪伊(Thomas Howie)在當地連鎖餐廳Olive Garden用餐時，喝湯喝到一半突然感覺嘴中口感刺刺的，取出一看竟然是一條有爪子的老鼠腿，讓他噁心到當場吐了出來，現正對餐廳進行提告。

豪伊近來向媒體表示，他今年3月11日在密西根州沃倫市(Warren)當地餐廳Olive Garden用餐，正在享用義大利雜菜湯時，突然覺得口感有點奇怪，「我感覺嘴巴有東西刺刺的，我第一個想法覺得是一根刺」。

豪伊試圖把食物吞下肚時，因為嘴巴內側被老鼠爪勾住，所以他把異物取出查看，結果竟然看到一根帶毛與爪子的老鼠腿，嚇得他立刻把東西吐了出來，當他向餐廳人員反映時，還遭到員工取笑，其中一名員工竟然和他說，「我們的雜菜湯通常裡面是沒有肉的」，讓他氣得報警。

豪伊表示，警方趕到現場時，看到湯裡面的老鼠腿也覺得非常噁心，如今他已經向餐廳提告，並要求高額賠償金，因為事件導致他現在對吃肉有陰影，再也無法放心去餐廳吃飯。不過餐廳發言人反駁豪伊指控，因為餐廳進行檢查後並沒有發現任何老鼠曾經存在過的跡象。目前雙方訴訟仍在進行中。

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