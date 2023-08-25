美軍金恩潛逃北韓　母親受訪直言「無法置信」：他自豪能當美國人

▲駐韓美軍金恩潛逃北韓，其母親、外祖父接受專訪時展示金恩的肖像。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

駐韓美軍二等兵金恩（Travis King）曾於7月18日混入板門店「共同警備區域」（JSA）導覽團、趁隙潛入北韓（朝鮮），北韓官媒《朝中社》將之作為宣傳工具，宣稱金恩接受調查時坦言對美國種族歧視社會感到幻滅。為此，金恩的母親對於北韓說法抱持懷疑態度，透露兒子其實對於自己美國人的身分感到自豪。

根據《美聯社》、《NBC News》，金恩的母親蓋茨（Claudine Gates）目前居住在美國威斯康辛州拉辛（Racine），她於當地時間24日的報導中接受專訪時表示，她現年23歲的兒子金恩根本不可能會潛逃北韓，「因為他（金恩）對自己身為美國人感到自豪，況且他也不是種族主義者，對於北韓聲稱他對美國種族歧視抱持幻滅態度的說法，我無法置信。」

金恩的母親蓋茨表示，「當他的家人待在美國時，我無法想像他會想要留在韓國，他有很多理由可以回家。不過有人告訴我，他對他的叔叔舅舅們也說過類似的話，他們對他的態度和我有點不同。」

蓋茨仍對兒子金恩潛逃北韓的行徑感到困惑，尤其7月26日還是蓋茨的生日，「（我的）生日是家庭活動的重要里程碑，我無法想像兒子會故意錯過7月26日我生日那天，和我一起說話的機會。」

▲金恩7月18日越境進入北韓，研判遭北韓拘留。（圖／CFP）

蓋茨透露，從金恩潛逃北韓的幾個月前開始，金恩和家人們溝通的頻率明顯不如在軍隊服役初期。她向兒子內心喊話，「我不會因為你的行為而生氣，我只希望你能夠趕快回家......他（金恩）還有大好的青春呢！」

據悉，金恩1999年生於美國威斯康辛州拉辛，在服役前和母親、外祖父同住，母親是某醫院護理師、父親則在基諾沙的租車中心工作，他還有弟弟、妹妹，不過弟弟2019年死於車禍，據傳對他內心造成重大衝擊，金恩喜歡美式足球、籃球，高中時還加入校隊，親友們透露，金恩不菸不酒、且平常的嗜好是閱讀聖經。

不過金恩在南韓服役時曾犯下多起前科，包括去年9月在首爾市麻浦區某夜店，以拳頭暴力毆打韓籍酒客臉部，去年10月被警方逮捕時怒罵「該死的韓國人、該死的韓國軍人」，甚至還踹毀警車，被判處繳交罰金，否則必須重返監獄。

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