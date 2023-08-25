川普付640萬元交保！　美國史上「首位拍攝嫌犯照」前總統

記者張方瑀／綜合報導

美國前總統川普（Donald Trump）涉嫌推翻喬治亞州2020年選舉結果遭起訴，他24日晚間主動投案，並拍下嫌犯大頭照，成為美國史上第一位拍下嫌犯照的前總統。目前川普已支付20萬美元（約台幣642萬元）保釋金後離開，並持續否認針對他的13項指控，支持者也在網路上表態力挺。

▲ 美國前總統川普24日赴喬治亞州主動投案，拍攝嫌犯大頭照。（圖／翻攝自Fulton County Sheriff`s Office）



▲川普搭乘私人飛機到喬治亞州，神情輕鬆。（圖／達志影像／美聯社）



綜合外媒報導，川普24日晚間主動前往喬治亞州投案，並罕見地拍下嫌犯大頭照，成為美國史上首位被拍攝嫌犯照的前總統。他於美東時間晚間7時35分抵達富爾頓郡監獄（Fulton County jail），花了20分鐘採集指紋、拍攝照片，並支付20萬美元的保釋金後，於7時55分獲釋離開。

富爾頓郡地方檢察官威里斯（Fani Willis）於14日起訴川普及其他18人，指控這些人試圖推翻該州2020年大選結果，包括前白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）及私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）與伊斯特曼（John Eastman）等。

先前川普在紐約州法院、佛州聯邦法院、華盛頓特區聯邦法院面臨的3件訴訟案皆未拍攝嫌犯照，也未被上銬。

This is the photo that will win the 2024 Presidential election.



The American people will not stand for communism in America. pic.twitter.com/BERW2xIHLc — Rep. Marjorie Taylor Greene (@RepMTG) August 25, 2023

川普嫌犯照曝光後，共和黨國會眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）立刻在社群發文表示，「這張照片將贏得2024總統大選，美國人不會容忍共產主義在美國出現。」其他支持者也紛紛發文力挺，「上天保佑總統川普」、「我們永遠和你站在一起」、「未來幾年我們的刑事司法會被用來針對兩黨候選人，這對美國造成的傷害要很長時間才能恢復。」

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