皇帝企鵝生存危機！南極海冰消失　衛星曝「上萬雛鳥」集體死亡

▲ 皇帝企鵝繁殖周期依賴海冰。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

氣候變遷正威脅企鵝中體型最大的「皇帝企鵝」（Emperor Penguin）棲息環境，南極推估有多達1萬隻雛鳥在去年底集體死亡，因為在牠們長出能夠在海水中游泳的防水羽毛之前，冰層就融化破裂，很可能是因此淹死或凍死。

根據BBC，科研組織「英國南極勘測」（BAS）弗里特維爾博士（Peter Fretwell）和同事在《通訊-地球與環境》（Communications Earth & Environment）期刊上報導此事件，發生於2022年年底，地點在南極大陸西部面向別林斯高晉海（Bellingshausen Sea）的區域。

科學家追蹤皇帝企鵝在別林斯高晉海域的5個棲息地，分別為羅斯柴爾德島、威爾地灣、斯邁利島、布萊恩半島（Bryan Peninsula）及弗魯格納角（Pfrogner Point），利用歐盟的哨兵2號（Sentinel-2）衛星，能夠從企鵝留在白色海冰上的糞便觀察企鵝活動，從太空中也可看見這些棕色斑點。

每年3月隨著南半球冬季來臨，成年的企鵝會跳到海冰上，進行求偶、交配、產卵及孵蛋，接下來幾個月則會餵養雛鳥，直到雛鳥獨立。但有預測指出，至21世紀末將有逾9成皇帝企鵝聚落瀕臨滅絕，原因在於全球暖化，南極大陸季節性海冰（sea ice）正在縮小。

2018年至2022年期間，已知的60多個皇帝企鵝棲息地中，約有1/3已經受到海冰範圍縮小的影響。弗里特維爾說明，「皇帝企鵝繁殖周期依賴海冰，這是他們養育雛鳥的穩定平台。但若海冰面積未達應有的範圍，或是破得更快，這些雛鳥就會有麻煩。」

在地球的另一端，北極海冰穩定縮小的情形已經持續幾十年；南極狀況相對良好，直到2016年為止還在逐年擴大。

BAS南極海冰專家霍姆斯博士（Caroline Holmes）目前認為，海冰面積縮減與南極大陸周圍海水異常溫暖及一種特殊的風有關，這種風在別林斯高晉將海冰推回海岸，使其難以擴散。

她說明，北極的研究表明，若能以某種方式扭轉全球暖化，北極海冰就會恢復，儘管不清楚這是否同樣適用於南極，「我們有充分原因認為，若天氣足夠寒冷，就會重新形成海冰。」

弗里特維爾指出，經由這起雛鳥集體死亡的事件能夠預見未來，希望能夠減少導致暖化的碳排放，否則形同將這些企鵝推向滅絕邊緣。