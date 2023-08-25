日本阪神電車爆炸！濃煙狂竄車廂影片曝　乘客目睹「火花冒出」

記者王佩翊／編譯
日本兵庫縣神戶市一輛阪神電車24日晚間在行駛間突然發生爆炸，車廂內瞬間濃煙密布，嚇壞所有乘客。列車隨後緊急停靠在春日野道站，並疏散乘客。根據目擊民眾證言，事發當時突然發生巨響與爆炸聲，窗外更出現火花。該起事故也導致列車停駛3小時。
▲日本阪神電車發生爆炸事故。（圖／取自推特@Lotus1204、@mezotaro）
根據《日本電視台》報導，日本阪神電鐵阪神本線一輛從山陽姬路出發、開往大阪梅田的阪神直通特快電車24日晚間7時半左右突然發生小型爆炸意外，車廂內出現爆炸聲響後，隨後冒出大量濃煙。列車隨即在附近的春日野道車站緊急停車，並疏散車上約500名乘客。
阪神電車目の前で爆発したwww— (@Lotus1204) August 24, 2023
煙目に染みすぎてヤバい#阪神電車 pic.twitter.com/5DGqB6UMw5
警方經調查後發現，爆炸點是列車頂部的集電裝置，疑似是出現故障才會冒出火花，進而引燃車頂的其他裝置。
當時在車上的乘客表示，「事發時突然出現巨大聲響，碰地一聲爆炸，原本還在疑惑是發生什麼事了，隨後就看到窗戶外冒出火花，車廂內也冒出濃煙。」
該起事故並未造成人員傷亡，但御影站至神戶三宮站區間停駛約3個小時。
阪神電車の春日野道駅での爆発ではないんだろうけど白煙あがって故障したのこれ！！？？— カン(`･⊝･´)ジダ (@mezotaro) August 24, 2023
どうみても山陽電車の直通特急の古い方の車両(5000系)よねコレΣ( 'ㅅ' Ｕ)！？！？ pic.twitter.com/cnRQpm9c5d
阪神電車で事故— U (@U26956626) August 24, 2023
急に爆発音がして煙まみれ#阪神電車#事故 pic.twitter.com/Nvl8sCphXh
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