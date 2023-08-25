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搭飛機前要先「量體重」！下周搭大韓航空須注意　關鍵原因曝光

▲▼大韓航空。（圖／達志影像／newscom）

▲大韓航空近期內將要求乘客搭機前測量體重。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

各位搭機往返南韓的旅客注意了！南韓國內最大航空公司「大韓航空」將依照政府法規，從本月底至9月中推行一項措施，旅客搭機前可能會被要求站上體重計，測量體重和隨身行李的重量，不過旅客有權利拒絕配合，此舉有利於業者維持機身重量的平衡、燃料消耗的精確計算。

根據韓媒《京鄉新聞》、《首爾經濟》，為了能讓維持飛行安全獲得更大保障，大韓航空最近透過官網表示，依照南韓國土交通部的告示，預計將針對包含隨身行李在內的乘客體重進行測量，以取得相關數據後針對機身內各處重量進行計算，從本月28日至9月6日將優先在首爾金浦機場針對（南韓）國內線旅客實施。

至於9月8日至19日則在仁川國際機場針對國際線旅客實施。

搭機旅客在登機口前，將會被要求提著隨身行李站上體重計，而該政策並不會要求針對旅客體重進行個別測量，體重等相關資料會被以匿名的方式處理，作為遵守飛行安全之用途，若不願意配合測量體重，可在搭機前向職員表達訴求。

南韓國土交通部2006年制定「航空器重量與平行管理基準」，指出航空公司最少以5年為周期、甚至是必要時，計算乘客的標準重量並計算出平均值，該項數據可作為計算航空器重量、或進行機內重量分配的標準。

根據該項基準所指出的大型航空器標準平均乘客重量，以夏季為標準，男性平均為81公斤、女性平均則為69公斤，該項數據已包含乘客所穿搭的季節衣物和帶到機上的隨身行李。

對於航空公司而言，這項政策自然是有利無弊，因為若需節省油料成本開銷，精準測量乘客體重是必須的，以此提高燃料油耗的效率。

據悉，韓國德威航空（T'way Airlines）已從今年1月、濟州航空則從去年12月測量乘客體重，至於紐西蘭航空則從今年5月30日在5周內向乘客告知，可以依照自己的意願決定是否配合測量體重政策。

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