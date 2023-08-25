瓦格納首腦墜機亡　矢板明夫舉2事籲台灣借鑑

記者黃翊婷／綜合報導

俄羅斯傭兵組織瓦格納（Wagner）的首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）墜機身亡，引發國際關注。日本產經新聞社台北支局長矢板明夫24日表示，「在獨裁國家，只要被認為不是自己人，那麼，等著他們的，往往就是被清算的命運」，並舉出三國曹爽、鄧小平承諾香港等事為例，雖然台灣有部分人士希望能和中國的習近平政權展開和平談判，「但問題是，談判的結果，對岸給台灣的承諾，能相信嗎？」

▲瓦格納首腦普里格津與多名高階成員墜機身亡。（圖／路透）

瓦格納首腦普里格津23日墜機身亡，機上10人全部身亡，其中包含多名瓦格納高階成員在內，目前遺體已全部尋獲。俄羅斯總統普丁對罹難者家屬表示哀悼，直言「普里格津是一個命運複雜的人」，後續調查人員會針對墜機事件進行詳細調查。

日本產經新聞社台北支局長矢板明夫24日在臉書發文分析，瓦格納組織2個月前曾發動軍事叛變行動，如今首腦普里格津乘坐的飛機在莫斯科郊外墜落，乘客和機組人員全部喪生，外界各種傳聞不斷，甚至有傳聞直指墜機事故與普丁有關，「根據《天空新聞》報導，普丁在墜機事件發生時，正在莫斯科觀賞一場音樂會。（普丁）好像是要向國內外展示，處死普里戈津只是小事一樁，自己已經完全控制住了局面，任何挑戰他權威的人都不得善終。」

「在獨裁國家，只要被認為不是自己人，那麼，等著他們的，往往就是被清算的命運。」矢板明夫表示，普里格津曾經是普丁的好友，但他沒有看清普丁冷酷和執著的一面，這件事情讓自己想到三國末期的高平陵之變，也就是曹爽的故事。

矢板明夫提到，公元249年1月魏國大將軍曹爽陪皇帝出洛陽掃墓，政敵司馬懿在城內發動政變，部下勸說前往許昌並以皇帝為號召擁兵抵抗，但曹爽猶豫不決，司馬懿派來多位使者勸降，承諾只要交出兵權，就可以保留爵位，後來曹爽投降，一回城卻遭到軟禁，過沒多久就被依各種罪名滅門，曹氏子弟和舊部共計5000多人遭誅殺。

矢板明夫再舉一例，他表示，「拿比較近的例子來說，鄧小平曾向香港承諾的『50年不變』，結果，連一半也沒有堅持到」，而台灣有部分人士希望和中國的習近平政權展開和平談判，也有不少人表示支持，「但問題是，談判的結果，對岸給台灣的承諾，能相信嗎？」