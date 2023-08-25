鍾沛君狠酸賴品妤「假摔仔」！律師看傻：當初也沒人說妳假哭啊

記者閔文昱／綜合報導

民進黨立委賴品妤24日出席公開活動時，因媒體追訪摔倒，與《中天新聞》記者發生衝突，但國民黨台北市議員鍾沛君質疑是「假摔」，引發論戰。對此，諸多綠營人士紛紛到鍾沛君貼文下砲轟，認為當初各界不分藍綠聲援她遭性騷一事，如今她卻以不同標準看待賴品妤遭遇，律師林智群更開嗆「妳受委屈的時候，也沒人說妳假哭啊！」

民進黨立委賴品妤24日被媒體追問父親賴勁麟請辭雲豹董事長一事時，因絆了一下跌倒，她當下認為自己被記者撞到，氣憤大吼「為什麼要撞人？」「你是哪家記者？」「叫警察來」。不過，鍾沛君卻發文狠酸她是「假摔仔」，還PO出當時攝影機慢動作畫面，強調賴品妤是無法回應記者追問，才用「碰瓷」造謠的方式，誣賴訪問記者。

貼文一出，隨即引發譁然，網紅「鬼才阿水」就在貼文留言區批評，當鍾沛君泣訴著遭朱學恒的不當對待時，多少人不分立場不分性別相挺，只因為她是「一名受害人」而如今一名女性政治工作者在狹小的空間被一名男性緊貼甚至推倒，「妳不是為女性發聲，而是為了謀取政治利益謀取聲量連是非都沒有。我深深覺得當時為妳發聲是我做過最大的錯誤。」

▲台北市議員鍾沛君日前爆料遭到性騷。（圖／記者李毓康攝）

前路透社記者、部落客「孟買春秋」也直言，任何媒體記者都沒有權利在狹小的走道，如此近身包圍騷擾受訪者，更何況對方是異性，「妳受委屈時別人幫妳，別人發生這種事妳幫霸凌者說話。」

「妳受委屈的時候，也沒人說妳假哭啊！」律師林智群痛批，鍾沛君身為女人，應該很清楚女人在日常生活中碰到的肢體侵犯是無所不在的，「很訝異妳會講這種話欸。」

身兼民進黨發言人的立委林楚茵則直言，講假摔太沈重，身為公眾人物也有保護自己身體的權利，質疑假摔的言論無非是讓受害者受二次傷害，更讓她感到非常遺憾，「日前追求的性平價值全都不見了？身為女性公眾人物，受到媒體及選民監督，但不表示連保護自己身體的自由都沒有！」

對於綠營民代接連指控，《中天新聞》下午發佈聲明回應，沒有不當肢體接觸，《中天》記者本於記者天職追求真相、不畏懼權勢、勇往直前不退縮。