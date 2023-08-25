　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

黑心女商賣羊肉「拿豬肉混」　法院裁定她羈押禁見

▲▼新北地檢署外觀。新北檢外觀。新北地方檢察署外觀（圖／記者黃哲民攝）

▲大台北果菜市場商販爆出賣假羊肉片，新北地院裁定楊姓業者羈押禁見。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民、趙蔡州／新北報導

大台北果菜市場商販「重寧海鮮號」23日被查出，涉嫌長期販賣豬肉混充或毫無羊肉成分的羊肉片，且貨源上游「南台企業社」出貨涵蓋北台灣，新北地檢署24日複訊後，認為重寧海鮮號負責人楊姓女子犯罪嫌疑重大，且有勾串滅證之虞，向新北地院聲押禁見。新北地院25日凌晨裁定楊女羈押禁見。

楊女與哥哥楊姓男子在大台北果菜市場共同經營「重寧海產號」賣肉品與海鮮，不料23日被媒體爆料以2公斤250元價格出售的袋裝羊肉片，內容多半以進口美豬的嘴邊肉混充，甚至媒體將買來的羊肉送驗，確認連一丁點羊肉都沒有，更聞不到羊肉特有的羶味。

新北地檢署介入追查，發現重寧海鮮號的貨源上游「南台企業社」出貨涵蓋北台灣，23日除了搜查重寧海產號、南台企業社公司、倉庫與廠區外，也拘提楊姓兄妹、南台企業社陳姓股東到案，發現陳男2020年起開始提供混合豬肉的羊肉或不含羊肉的豬肉片，讓楊姓兄妹賣給不知情消費者。

檢方24日複訊後，認定楊姓兄妹和陳男涉犯《刑法》意圖欺騙他人就商品品質為虛偽表示罪嫌、詐欺取財罪嫌、《食品安全衛生管理法》販賣攙偽或假冒食品罪嫌，3人犯罪嫌疑重大，且楊女有勾串滅證之虞，向新北地院聲押禁見，新北地院25日凌晨裁定楊女羈押禁見。

至於楊男與陳男，檢方認為2人尚無羈押必要，訊後各交保20萬元與10萬元，未來將持續追查肉品來源與去向。

ET快訊
奧迪妹酒駕撞死人　同名臉書帳號發「道歉文」被灌爆
最美牙醫脫了！　粉絲嗨翻
15歲孩被急救「一邊要紙筆」！　醫CPR到一半看4字：不捨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

黑心女商賣羊肉「拿豬肉混」　法院裁定她羈押禁見

奧迪妹酒駕撞死人「IG連發擔心車」　1原因車拿不回來了

屏東漁船火燒船　10人逃命擠友船「睡舺舨又缺藥」！海巡署急救援

快訊／台北國宅深夜火警！「鐵窗竄濃煙」住戶急逃　消防搶救中

快訊／21歲奧迪妹撞死人　同名臉書帳號發「171字道歉文」被灌爆

快訊／跟家人吵架！三重男「從5樓墜落」慘卡防火巷　緊急送醫

淡水19歲男為7萬「亂棍打死好友」！送醫辯喝酒摔倒…9惡徒被逮

黑心羊肉竟是「豬肉混充」　新北檢拘捕3嫌聲押女攤商

奧迪妹酒駕撞死晨運婦！兒悲訴「媽媽苦了幾十年」：太不公平了

應徵直播主日薪5000！正妹衝銀行綁3帳戶　行員急喊：母湯喔

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

酒駕撞死人IG先打卡！21歲奥迪妹只心疼名車　拍抖音火辣熱舞

扁女婿趙建銘疑超車不慎　開法拉利擦撞Gogoro騎士

賴品妤受訪突尖叫「你為什麼要推我」！衝突畫面曝光

瓦格納首腦普里格津墜機亡　拜登：不意外！懷疑幕後黑手是普丁

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

張小燕75歲生日趴驚見哈林.張清芳！　巫啟賢現場開唱...她嗨喊：今生值了

黑心女商賣羊肉「拿豬肉混」　法院裁定她羈押禁見

奧迪妹酒駕撞死人「IG連發擔心車」　1原因車拿不回來了

屏東漁船火燒船　10人逃命擠友船「睡舺舨又缺藥」！海巡署急救援

快訊／台北國宅深夜火警！「鐵窗竄濃煙」住戶急逃　消防搶救中

快訊／21歲奧迪妹撞死人　同名臉書帳號發「171字道歉文」被灌爆

快訊／跟家人吵架！三重男「從5樓墜落」慘卡防火巷　緊急送醫

淡水19歲男為7萬「亂棍打死好友」！送醫辯喝酒摔倒…9惡徒被逮

黑心羊肉竟是「豬肉混充」　新北檢拘捕3嫌聲押女攤商

奧迪妹酒駕撞死晨運婦！兒悲訴「媽媽苦了幾十年」：太不公平了

應徵直播主日薪5000！正妹衝銀行綁3帳戶　行員急喊：母湯喔

鍾沛君狠酸賴品妤「假摔仔」！律師看傻：當初也沒人說妳假哭啊

狂掉髮好煩惱？皮膚科醫師教「養髮3秘訣」：5個壞習慣先改掉

黑心女商賣羊肉「拿豬肉混」　法院裁定她羈押禁見

愛到卡慘死！ 最容易愛上渣男星座TOP 3

奧迪妹酒駕撞死人「IG連發擔心車」　1原因車拿不回來了

陳盈潔入監狂嘔！　老友白冰冰聞訊沉痛：為什麼老來變這樣

普里格津墜機亡　美官員：遭俄國境內地對空飛彈擊落

12億新竹棒球場挨批　巨佳營造：契約是國產車不能要求進口車等級

台灣經貿網助我商插旗馬國電商市場　搶攻180億美元商機

快訊／瓦格納首腦墜機死亡　普丁首發聲！

姐靠身上睡著阿金「不敢動」　度估仍保持姿勢網讚：超暖！

社會熱門新聞

即／奧迪妹撞死人　同名FB帳號發171字道歉

狠女花雕雞麵下藥迷昏男友　他睡醒生殖器只剩1.5cm

即／台北國宅深夜火警！鐵窗竄濃煙住戶急逃

酒駕撞死人IG先打卡　21歲奥迪妹只心疼名車

遊戲橘子又輸了　廣告不實抗罰200萬吞敗

奧迪妹酒駕撞死晨運婦！兒悲訴：太不公平了

獨／台電正妹女主管狂揮鐮刀　鐵製辦公桌被刺成蜂窩

陳盈潔入獄住10人房　晚餐吃咖哩雞

租的655萬BMW被夾擊重傷　修車至少80萬

奧迪妹酒駕撞死人　黃偉哲怒：無法接受

快訊／扁女婿趙建銘車禍！開法拉利超車不慎撞騎士

機車遭亂移收罰單！他火大檢舉整條街

即／淡水19歲男被活活打死　警逮2嫌

為7萬打死人！新北19歲男遭「凌虐4小時」慘死　還有多名共犯在逃

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

3家純網銀上半年已虧65.8億　5年才會損益兩平

即／奧迪妹撞死人　同名FB帳號發171字道歉

兒心跳驟停CPR！媽只問：死了沒　急診醫痛揭3實例

狠女花雕雞麵下藥迷昏男友　他睡醒生殖器只剩1.5cm

最美牙醫脫了！「隱系身材」讓粉絲嗨翻

快訊／梁朝偉首回應「私生子傳聞」！

即／瓦格納首腦墜機亡　普丁首發聲

即／台北國宅深夜火警！鐵窗竄濃煙住戶急逃

9月上旬「超強運三生肖」賺到翻！

15歲孩被急救「一邊要紙筆」！　醫看4字：真的不捨

史上最強護國防護罩　台灣4年閃95颱

蔡詩芸爆婚變王陽明後首露面！　IG保留1單字洩婚姻狀態

酒駕撞死人IG先打卡　21歲奥迪妹只心疼名車

想湊12生肖！31歲人妻「13年生9娃」

Netflix 9月上下架片單公開

更多

最夯影音

更多
賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」
21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

酒駕撞死人IG先打卡！21歲奥迪妹只心疼名車　拍抖音火辣熱舞

酒駕撞死人IG先打卡！21歲奥迪妹只心疼名車　拍抖音火辣熱舞

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面