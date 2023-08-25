黑心女商賣羊肉「拿豬肉混」　法院裁定她羈押禁見

▲大台北果菜市場商販爆出賣假羊肉片，新北地院裁定楊姓業者羈押禁見。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民、趙蔡州／新北報導

大台北果菜市場商販「重寧海鮮號」23日被查出，涉嫌長期販賣豬肉混充或毫無羊肉成分的羊肉片，且貨源上游「南台企業社」出貨涵蓋北台灣，新北地檢署24日複訊後，認為重寧海鮮號負責人楊姓女子犯罪嫌疑重大，且有勾串滅證之虞，向新北地院聲押禁見。新北地院25日凌晨裁定楊女羈押禁見。

楊女與哥哥楊姓男子在大台北果菜市場共同經營「重寧海產號」賣肉品與海鮮，不料23日被媒體爆料以2公斤250元價格出售的袋裝羊肉片，內容多半以進口美豬的嘴邊肉混充，甚至媒體將買來的羊肉送驗，確認連一丁點羊肉都沒有，更聞不到羊肉特有的羶味。

新北地檢署介入追查，發現重寧海鮮號的貨源上游「南台企業社」出貨涵蓋北台灣，23日除了搜查重寧海產號、南台企業社公司、倉庫與廠區外，也拘提楊姓兄妹、南台企業社陳姓股東到案，發現陳男2020年起開始提供混合豬肉的羊肉或不含羊肉的豬肉片，讓楊姓兄妹賣給不知情消費者。

檢方24日複訊後，認定楊姓兄妹和陳男涉犯《刑法》意圖欺騙他人就商品品質為虛偽表示罪嫌、詐欺取財罪嫌、《食品安全衛生管理法》販賣攙偽或假冒食品罪嫌，3人犯罪嫌疑重大，且楊女有勾串滅證之虞，向新北地院聲押禁見，新北地院25日凌晨裁定楊女羈押禁見。

至於楊男與陳男，檢方認為2人尚無羈押必要，訊後各交保20萬元與10萬元，未來將持續追查肉品來源與去向。