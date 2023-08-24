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習近平多次回頭！翻譯員「小跑步狂追」遭安全人員阻擋　畫面曝光

記者詹雅婷／綜合外電報導

中國國家主席習近平23日出席南非金磚會議時發生小插曲，當他踏上紅毯進入會場時，身後一名助手迅速被會場安全人員強行攔住擋在門外，當時習近平多次回頭、一度停下腳步，最終形單影隻進入會場。外傳這名被擋下的男子，就是習近平的貼身英文翻譯孫寧。

綜合BBC中文網、法廣等報導，這起事件發生在金磚國家領導峰會第二天，會議開始之前，各國領導人依序入場，在習近平緩緩走進會場時，他的翻譯人員在後面小跑步想要跟上。儘管翻譯人員衣著正式，但試著追上國家領導人的舉動還是引起安全人員的注意，對方當場把他強行攔下，隨即關上大門。

依據影片，習近平發現此狀況並回頭時，大門已經關上，儘管他接著緩緩向前走，但仍頻頻回頭望著大門，一度在紅毯上停下腳步。隨後他正式進入會場，並與南非總統拉馬福薩握手拍照。這段影片曝光後在網路流傳，隨即引發不少討論。

有消息指出，這名被安全人員擋下的中國人員是習近平的貼身英文翻譯孫寧。自從習近平擔任國家主席以來，基本上都由他擔任翻譯，無論是出訪海外或是會見外賓，孫寧都會陪在習近平身邊，被稱為「翻譯一哥」。

▼ 中國國家主席習近平赴南非出席金磚峰會。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 中國國家主席習近平出席金磚峰會。（圖／達志影像／美聯社）

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