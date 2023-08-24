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川普缺席辯論仍是焦點！專訪瀏覽破7400萬　共和黨6候選人挺他

▲▼2024年美國大選共和黨黨內初選首場辯論名單公布，左起為佛州州長迪尚特、前總統川普、前副總統彭斯、企業家拉馬斯瓦米。（組圖／路透）

▲2024年美國大選共和黨黨內初選首場辯論名單公布，左起為佛州州長迪尚特、前總統川普、前副總統彭斯、企業家拉馬斯瓦米。（組圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

美國共和黨23日舉行黨內初選首次辯論，共和黨候選人被問到「如果前總統川普被判有罪，是否仍會支持提名他為總統候選人」，8人中有6人都給出正面回應。與此同時，黨內民調大幅領先的川普卻不走尋常路，不參加辯論大會改以接受專訪的形式，仍在同時段收穫逾7400萬瀏覽次數。

根據《路透社》報導，美國2024年11月5日將舉行下屆總統大選，共和黨8名候選人23日參與黨內初選首次辯論，分別為：前副總統彭斯（Mike Pence）、佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）、北達科他州州長伯古姆（Doug Burgum）、前紐澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）、前阿肯色州州長賀勤森（Asa Hutchinson）前南卡羅來納州州長海莉（Nikki Haley）、南卡州參議員史考特（Tim Scott）以及企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）。

8名候選人在辯論會上針鋒相對，佛州州長迪尚特雖然目前民調位居第2，但仍落後川普一大截。相較之下，現年37歲的科技企業家拉馬斯瓦米身為川普堅定的擁護者，民調支持率不斷上升，似乎更讓其他候選人備感威脅，因此在辯論會上引來大部分炮火，甚至批評他「說話像ChatGPT」。

▲▼美國37歲企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）宣布投入共和黨內初選，角逐2024年總統大選。（圖／路透）

▲美國37歲企業家拉馬斯瓦米宣布投入共和黨內初選，角逐2024年總統大選。（圖／路透）

辯論會中，其中一道辯題問到「如果前總統川普被判有罪，是否仍會支持提名他為總統候選人」，8名候選人中有6人給予肯定回應，包括迪尚特、拉馬斯瓦米、彭斯等。前紐澤西州州長克里斯蒂和前阿肯色州州長賀勤森則直言不諱指責川普干涉2020總統大選。克里斯蒂表示，「不管這些刑事指控成立或不成立，身為美國總統就不該做出那些行為，」此番言論立即成為克里斯蒂與拉馬斯瓦米激烈辯論的導火線。

另一方面，川普缺席辯論會，改以接受《福斯新聞頻道》（Fox News）保守派主持人卡爾森（Tucker Carlson）的採訪。專訪中，川普選擇忽略卡爾森提出的敏感問題，包括美國是否會爆發內戰等，一再重申自己贏得2020總統大選，並指責總統拜登及他在共和黨的競爭對手。整段採訪有46分鐘，在X（前稱Twitter）上獲得約7400萬次瀏覽。

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