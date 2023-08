俄墜機現場「機尾殘骸」散落一地　瓦格納大樓亮起十字架哀悼

▲當地24日清晨,飛機殘骸還散落在現場。(圖/路透,下同)

記者詹雅婷/綜合外電報導

俄羅斯一架飛機23日墜毀10人死亡,失事飛機乘客名單包括傭兵組織瓦格納首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin),消息傳出後,聖彼得堡瓦格納辦公室所在的大樓亮燈,排成一個巨大十字架表達哀悼。到了當地24日,相關人員利用擔架抬起黑色屍袋,飛機尾部一部分及其他殘骸散落在附近地面上。

綜合路透、天空新聞等報導,普里格津曾在6月發動反對俄羅斯軍事領導層的短暫叛亂,儘管以失敗告終,但這也是總統普丁數十年來面臨的最大挑戰之一。23日當地下午6時左右,一架飛機從莫斯科準備飛往聖彼得堡,但飛不到160公里就墜毀,失事地點靠近特維爾市,乘客名單包括普里格津及瓦格納最高指揮官烏特金(Dmitri Utkin)。

當地24日清晨,路透社記者來到墜機現場,相關人員利用擔架抬起黑色屍袋,飛機尾部一部分及其他殘骸散落在附近地面上。

儘管社群媒體Telegram用戶「灰色地帶」(Grey Zone)聲稱普里格津已經遇害,但俄羅斯當局並未正式證實他的死亡,且並未對墜機原因發表評論,僅說成立特別委員會調查事故情況與原因。

墜機消息傳出後,聖彼得堡瓦格納辦公室所在的大樓部分樓層燈光亮起,從外面看過去,一排排亮起的燈光就像是排出巨大十字架,表達哀悼。民眾也在辦公室附近獻上鮮花,點起蠟燭。

#BREAKING Windows in the shape of a cross are now lit at the Wagner Center in St. Petersburg pic.twitter.com/VYD2y5ODnB