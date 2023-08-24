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一日廚師一日彩妝師　透過美食與美妝「用美傳遞愛」！

▲島和職人燒肉鍋物料理與台灣美研院美妝博物館，邀請台南市瑞復益智中心師生體驗一日廚師，一日彩妝師，透過美食與美妝「用美傳遞愛」。（圖／記者林東良攝，下同）

▲島和職人燒肉鍋物料理與台灣美研院美妝博物館，邀請台南市瑞復益智中心師生體驗一日廚師，一日彩妝師，透過美食與美妝「用美傳遞愛」。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

島和職人燒肉鍋物料理與台灣美研院美妝博物館，愛心不落人後，邀請台南市瑞復益智中心師生體驗一日廚師，一日彩妝師，透過美食與美妝「用美傳遞愛」！

台南安平區頂級燒肉鍋物餐廳「島和職人燒肉鍋物料理」，聯合最新美妝博物館「台灣美研院」，一同做公益，用美傳遞愛，「美」代表各種美好事物，透過美傳遞更多的愛與關懷，頂級美食饗宴會讓人感到幸福與滿足，美麗的彩妝會讓人感到自信與快樂，在充滿幸福（七夕）與感恩（父親節）的8月，邀請台南瑞復益智中心師生們親身體驗「一日廚師」、「一日彩妝師」，將愛傳播到台南私立天主教瑞復益智中心的師生身上。

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瑞復益智中心在台南已成立近50年，為服務發展遲緩嬰幼兒及心智障礙或多重障礙人士的日間照顧機構。秉持積極提供個別化教學計劃的教育、訓練、復健等服務，期使心智障礙者發揮潛能，增進獨立照顧自己的能力，並能融入社會，參與社區生活。

▲島和職人燒肉鍋物料理與台灣美研院美妝博物館，邀請台南市瑞復益智中心師生體驗一日廚師，一日彩妝師，透過美食與美妝「用美傳遞愛」。（圖／記者林東良攝，下同）

24日上午10時，由瑞復益智中心李雪瑛主任與范仲德老師帶隊一行34人，首站參觀位於安平工業區美帥化學股份有限公司新成立的台灣美研院美妝博物館，由美帥呂綉甌董事長代表歡迎瑞復益智中心的師生們蒞臨，GMG系列保養及彩妝品。

▲島和職人燒肉鍋物料理與台灣美研院美妝博物館，邀請台南市瑞復益智中心師生體驗一日廚師，一日彩妝師，透過美食與美妝「用美傳遞愛」。（圖／記者林東良攝，下同）

瑞復師生們現場體驗「一日彩妝師」，在彩妝師手把手教導下使用GMG彩妝品，畫出最亮眼的自己，再換上帥氣西裝與漂亮禮服，走上星光大道，讓同學們感受到美的自信與快樂，大家在歡笑聲與拍照聲中度過一個愉快的參訪行程。

▲島和職人燒肉鍋物料理與台灣美研院美妝博物館，邀請台南市瑞復益智中心師生體驗一日廚師，一日彩妝師，透過美食與美妝「用美傳遞愛」。（圖／記者林東良攝，下同）

接著中午11時45分許，來到島和職人燒肉鍋物料理台南旗艦店，由負責人高銘徽歡迎師生們蒞臨，並帶領師生現場體驗「一日廚師」，從分辨各國頂級肉品到如何烤出美味肉品的秘訣，從實作到品嚐，一同享用世界頂級肉品饗宴，準備的肉品有日本北海道頂級A5和牛、澳洲Ｍ9+純種和牛、美國安格斯黑牛、西班牙bollota橡木子伊比利豬、台灣育肥牛…等高品質肉品，讓師生們能好好享用這場美食饗宴，不僅溫飽了肚子，臉上更是洋溢著幸福又滿的笑容，大家也開心的分享著今日的喜悅。

▲島和職人燒肉鍋物料理與台灣美研院美妝博物館，邀請台南市瑞復益智中心師生體驗一日廚師，一日彩妝師，透過美食與美妝「用美傳遞愛」。（圖／記者林東良攝，下同）

島和職人燒肉鍋物料理負責人高銘徽表示，對於瑞復益智中心長年深耕身心障礙者家庭，做為家庭支持後盾的精神深感敬佩，暑假期間是家庭團聚的時光，社會仍存在許多弱勢朋友，此次與台美研院美妝博物館一起合作，是希望藉由校外參訪活動，讓身心障礙者有前所未有的體驗，接觸這世界更多美好的人事物，讓身心障礙者能感受到處處有溫暖、愛與尊重，為提高身心障礙者生活品質，我們大家一起努力、一起響應用更多美好傳遞愛，為他們尋找最適切、有效的學習與生活支持。

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