　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本福島核廢水排放入海　一文看各國態度及應對措施

▲▼福島第一核電廠。（圖／達志影像／美聯社）

▲福島第一核電廠24日正式開始核廢水排放入海作業。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者任庭儀／編譯

日本政府24日當地時間下午1時（台灣時間中午12時）正式開始核廢水排放入海作業，由於這些核處理水（ALPS處理水）中含有放射性物質「氚」，各界都擔憂長期下來對海洋環境造成的負面影響，而鄰近的太平洋各國也對此做出回應。

● 中國

中國海關總署24日宣布，「為全面防範日本福島核污染水排海對食品安全造成的放射性污染風險，保護中國消費者健康，確保進口食品安全，依據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例、《中華人民共和國進出口食品安全管理辦法》有關規定，以及世界貿易組織《實施衛生與植物衛生措施協定》有關規定，海關總署決定自2023年8月24日（含）起全面暫停進口原產地為日本的水產品（含食用水生動物）。」

● 南韓

南韓政府表示，並未發現日方計畫存在科學或技術的問題，不過會加強海洋輻射環境監測，一旦核處理水排放不符合標準，韓方將立即就此向國際法庭提起訴訟。另一方面，福島核廢水入海計畫則引發南韓社會強烈批評聲浪，民眾連日上街頭抗議。

▲▼南韓環保公民團體反對日本福島核處理水排放入海，5日上午在首爾光化門廣場發起抗議，呼籲IAEA撤回評估報告。（圖／CFP）

▲南韓環保公民團體反對日本福島核處理水排放入海，5日上午在首爾光化門廣場發起抗議，呼籲IAEA撤回評估報告。（圖／CFP）

● 馬來西亞

大馬衛生部23日表示，將對日本進口高風險食品進行4級檢查，分析放射性物質含量，「衛生部了解消費者的擔憂，將在海關入境處和本地市場嚴格監督，以確保食品安全獲得保障。」

● 北韓

北韓國土環境保護省7月發表聲明批評，IAEA庇護日本核廢水排海計畫的決議，將威脅人類生命安全和生態環境，國際社會要團結起來阻止日本破壞人類家園。

● 美國、紐西蘭

相反地，美國與紐西蘭則對福島核廢水排放計畫表示支持。美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）7月表示，日本排放廢水的計畫已被認證符合國際安全標準，有科學根據且透明公開，美國對IAEA的判斷沒有異議。紐西蘭外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）也說，紐西蘭政府對IAEA做出的排放建議有充分信心。

▲▼IAEA署長葛羅西以「水」稱呼福島核處理水，表示他可以喝、也可在裡面游泳。（圖／路透）

▲IAEA署長葛羅西以「水」稱呼福島核處理水，表示他可以喝、也可在裡面游泳。（圖／路透）

福島第一核電廠2011年遭受311大地震衝擊，引發爐心熔毀等核事故，電廠使用大量海水冷卻熔融的核燃料團塊，製造出約134萬噸核污染水，貯存在福島第一核電廠腹地內，而截至6月底廠內的廢水貯存比率已達98%。

IAEA於7月4日發布報告，認定福島核廢水排海計畫「符合國際安全標準」。日方便根據這份報告，向福島及周邊國家說明科學上的安全性。根據東京電力公司的排放計畫，2023年度安排4次排放，預計排出核電廠內2.3%的核處理水，共3萬1200噸。24日起開始首次排放，單日排放460噸並持續17天，共計排出7800噸。

ET快訊
租的655萬BMW被夾擊重傷　修車至少80萬！37歲男慘了
21歲奧迪妹酒駕撞死人！IG譙髒話還交保　黃偉哲怒了
蔡詩芸爆婚變王陽明首露面！　IG簡介「保留1單字」洩婚姻狀態
為7萬打死人！19歲男遭「凌虐4小時」慘死
館長也被推倒？連翻5圈狂吼「為什麼要推我」　畫面曝
快訊／遊戲橘子再吞敗！「維持200萬罰鍰」　法院給2理由
快訊／爆出軌女星「有私生子」　梁朝偉首回應！
快訊／台北客運載24乘客撞分隔島！　4人送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普缺席辯論仍是焦點！專訪瀏覽破7400萬　共和黨6候選人挺他

普里格津飛機可能遭「俄羅斯特工」擊落！　民眾聽見巨大爆炸聲

搭上普里格津飛機　俄空姐生前怨「不明原因延誤」！最後發文曝光

習近平多次回頭！翻譯員「小跑步狂追」遭安全人員阻擋　畫面曝光

這幅畫被詛咒？她不信邪買回「紅衣小女孩」　1個月後崩潰退貨

日本母子檔家藏「白骨化屍體」！　他到府消防安檢揭發隱屍

金磚國家確定擴大！邀請伊朗、沙烏地等6國加入　明年元旦生效

電視台女主播突然失蹤　5年後在「高速公路地下8公尺」挖出她骸骨

日本福島核廢水排放入海　一文看各國態度及應對措施

變態1招破解獨居女「電子鎖密碼」！潛入偷拍手法曝：根本防不了

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

老蜂王被篡位！慘遭蜂群欺負　他不忍「調職」重返帝王待遇

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

和平倡議被嗆「賣台」怒了！　郭台銘：希望蔡英文宣布台獨

受不了家中吉娃娃對外狂吠　男抱牠出門：你看！根本沒人

救發紫嬰兒、啟用葉克膜新北消防超強！獲亞洲銀牌

香港人實測高雄過馬路！　主動禮讓、有視線死角？

川普缺席辯論仍是焦點！專訪瀏覽破7400萬　共和黨6候選人挺他

普里格津飛機可能遭「俄羅斯特工」擊落！　民眾聽見巨大爆炸聲

搭上普里格津飛機　俄空姐生前怨「不明原因延誤」！最後發文曝光

習近平多次回頭！翻譯員「小跑步狂追」遭安全人員阻擋　畫面曝光

這幅畫被詛咒？她不信邪買回「紅衣小女孩」　1個月後崩潰退貨

日本母子檔家藏「白骨化屍體」！　他到府消防安檢揭發隱屍

金磚國家確定擴大！邀請伊朗、沙烏地等6國加入　明年元旦生效

電視台女主播突然失蹤　5年後在「高速公路地下8公尺」挖出她骸骨

日本福島核廢水排放入海　一文看各國態度及應對措施

變態1招破解獨居女「電子鎖密碼」！潛入偷拍手法曝：根本防不了

2寶媽腹痛飯店突臨盆　南消六大隊救護員助接生母子均安

邱佩琳周柏吟化身船長及機師　海空國際門戶攜手參觀世客博

結束開業4年時光！佐藤咖哩宜蘭店10／1熄燈　網友：太難過

陸委會「規劃恢復陸客團來台」每日限2千人！旅行社：開放後即可上架

中國禁日本水產　餐廳紛紛避險調整貨源

潛伏期曾到訪台灣！香港39歲男子確診猴痘

《異能》柳承龍演20歲年輕小伙　「29歲跟現在長一樣」舊照認證

前腳才出門！邊境放飛自我「客廳變賽道」狂衝刺　媽媽玻璃心碎了

「150公斤新娘」被抬進婚禮！4男猙獰喊：撐不住...新郎表情瞬變

緯創遭法人大開殺戒！不顧AI利多　重砍4.6萬張

哈士奇衝向比7雙指下巴放錯洞 秒變換位置笑噴網：害我看87次

國際熱門新聞

時空旅人？1917年老照片出現「時裝男子」

快訊／瓦格納首腦「私人飛機疑遭擊落」身亡

日本商家列6行為超沒禮貌！遊客：我們在毀掉日本

2023全球智商排名台灣第3名　這2國超車

地表最孤獨的女人！她不知新冠肺炎

瓦格納首腦墜機亡！　97秒「墜毀目擊」影片曝光

即／日本開始排放福島核廢水！

普里格津疑罹難　瓦格納揚言兵變復仇！

瓦格納高層團滅？神祕大咖也在機上

普里格津飛機墜毀當下　普丁正觀賞音樂會

輝達公布財報　美股勁揚184點

即／路透：美批准售台F-16搜索追蹤裝備

瓦格納首腦墜機亡　拜登不意外！懷疑幕後主使是他

瓦格納車隊傳駛向俄羅斯　白俄緊急阻擋

更多熱門

相關新聞

極端自私和不負責行為！ 陸商務部及外交部重砲批日

極端自私和不負責行為！ 陸商務部及外交部重砲批日

日本福島第一核電站今（24）日開始將核廢水排海，大陸海關總署隨即宣布，全面暫停日本水產輸入，同時，商務部及外交部也先後在例行記者會上重砲批評指，日本政府無視公共利益，是極端和不負責任之行為，日本政府將自己置於國際被告席，必將長期受到國際社會譴責。

變態1招破解獨居女「電子鎖密碼」！

變態1招破解獨居女「電子鎖密碼」！

讚日排核廢水「走正確路」　美駐日大使將嚐海鮮

讚日排核廢水「走正確路」　美駐日大使將嚐海鮮

日本核廢水排入海了！「13種海鮮」加強監測　

日本核廢水排入海了！「13種海鮮」加強監測　

日本今排福島核廢水逾30年　藍委提3呼籲

日本今排福島核廢水逾30年　藍委提3呼籲

關鍵字：

日韓要聞日本福島核廢水

讀者迴響

熱門新聞

想湊12生肖！31歲人妻「13年生9娃」

酒駕撞死人IG先打卡　21歲奥迪妹只心疼名車

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫「為什麼要推我」！衝突畫面曝

快訊／扁女婿趙建銘車禍！開法拉利超車不慎撞騎士

72.5萬！TOYOTA全新休旅售價曝光

南投新飯店！試營運優惠價1319元爽住

熱低壓最快明晨成颱「蘇拉」　預計撲向台灣

《山道猴子》真人版出爐！　女主角神還原

LISA脫到剩比基尼「浴室自拍」！

時空旅人？1917年老照片出現「時裝男子」

快訊／瓦格納首腦「私人飛機疑遭擊落」身亡

網紅行動電源爆炸殘骸照曝光　僅剩外殼可辨識

人妻花蓮訪友回家痛哭！夫一問原因怒告

抓包一番賞作假！孫生直擊衝突現場

日本商家列6行為超沒禮貌！遊客：我們在毀掉日本

更多

最夯影音

更多
郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸
批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

老蜂王被篡位！慘遭蜂群欺負　他不忍「調職」重返帝王待遇

老蜂王被篡位！慘遭蜂群欺負　他不忍「調職」重返帝王待遇

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面