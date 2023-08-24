日本福島核廢水排放入海　一文看各國態度及應對措施

▲福島第一核電廠24日正式開始核廢水排放入海作業。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者任庭儀／編譯

日本政府24日當地時間下午1時（台灣時間中午12時）正式開始核廢水排放入海作業，由於這些核處理水（ALPS處理水）中含有放射性物質「氚」，各界都擔憂長期下來對海洋環境造成的負面影響，而鄰近的太平洋各國也對此做出回應。

● 中國

中國海關總署24日宣布，「為全面防範日本福島核污染水排海對食品安全造成的放射性污染風險，保護中國消費者健康，確保進口食品安全，依據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例、《中華人民共和國進出口食品安全管理辦法》有關規定，以及世界貿易組織《實施衛生與植物衛生措施協定》有關規定，海關總署決定自2023年8月24日（含）起全面暫停進口原產地為日本的水產品（含食用水生動物）。」

● 南韓

南韓政府表示，並未發現日方計畫存在科學或技術的問題，不過會加強海洋輻射環境監測，一旦核處理水排放不符合標準，韓方將立即就此向國際法庭提起訴訟。另一方面，福島核廢水入海計畫則引發南韓社會強烈批評聲浪，民眾連日上街頭抗議。

▲南韓環保公民團體反對日本福島核處理水排放入海，5日上午在首爾光化門廣場發起抗議，呼籲IAEA撤回評估報告。（圖／CFP）



● 馬來西亞

大馬衛生部23日表示，將對日本進口高風險食品進行4級檢查，分析放射性物質含量，「衛生部了解消費者的擔憂，將在海關入境處和本地市場嚴格監督，以確保食品安全獲得保障。」

● 北韓

北韓國土環境保護省7月發表聲明批評，IAEA庇護日本核廢水排海計畫的決議，將威脅人類生命安全和生態環境，國際社會要團結起來阻止日本破壞人類家園。

● 美國、紐西蘭

相反地，美國與紐西蘭則對福島核廢水排放計畫表示支持。美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）7月表示，日本排放廢水的計畫已被認證符合國際安全標準，有科學根據且透明公開，美國對IAEA的判斷沒有異議。紐西蘭外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）也說，紐西蘭政府對IAEA做出的排放建議有充分信心。

▲IAEA署長葛羅西以「水」稱呼福島核處理水，表示他可以喝、也可在裡面游泳。（圖／路透）



福島第一核電廠2011年遭受311大地震衝擊，引發爐心熔毀等核事故，電廠使用大量海水冷卻熔融的核燃料團塊，製造出約134萬噸核污染水，貯存在福島第一核電廠腹地內，而截至6月底廠內的廢水貯存比率已達98%。

IAEA於7月4日發布報告，認定福島核廢水排海計畫「符合國際安全標準」。日方便根據這份報告，向福島及周邊國家說明科學上的安全性。根據東京電力公司的排放計畫，2023年度安排4次排放，預計排出核電廠內2.3%的核處理水，共3萬1200噸。24日起開始首次排放，單日排放460噸並持續17天，共計排出7800噸。