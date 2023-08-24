食腦變形蟲結案！曾玩水民眾追蹤期滿「無疑似症狀」　感染源仍不明

▲疾管署發言人曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

北部一名30多歲女性感染俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡，發病前曾兩度前往新北市某室內親水設施，設施相關水體檢測全數陰性，另在作為對照組的地下室積水檢出1件陽性，經評估沒有曝觸風險，也因此感染源仍未有定論。疾病管制署今（24）日宣布風險期間曾去玩水的民眾追蹤至昨天期滿，都沒有疑似症狀，另有21人沒有聯絡上，都發送簡訊通知，近期亦無不明原因腦炎通報，案件宣告結案。





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▲新北市發生食腦蟲奪命事件，疾管署8/24公布追蹤者最新情形。（圖／疾管署提供）

北市一名30多歲女性福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡，為12年來首見，也是國內第二例。由於發病前曾去新北市某親水設施遊玩，衛生單位三度進行水質、環境採檢。另也針對7/21~8/9的曾經到該場域遊憩的民眾，以最後暴露日為準，進行健康關懷14天。

疾管署副署長曾淑慧表示，總計追蹤員工與顧客641人，最晚監測至昨（23）日，其中有621人聯繫上，都無腦炎疑似症狀，另21人沒有聯絡上，已經發送簡訊進行通知，但也無接獲回報有腦膜炎疑似症狀。

至於檢驗，總計56件檢體，其中55件與親水設施相關之水體檢驗結果皆為陰性，1件地下室積水之檢驗結果為陽性。經調查該陽性水體應來自自然環境，而非親水設施用水，未與親水設施用水交流，民眾無暴觸風險。

疾管署已建議該設施遵循「營業場所傳染病防治衛生管理注意事項」浴池、游泳池或戲水池等遊憩用水，每日至少測定4次水中酸鹼值與自由有效餘氯，並確保水中自由有效餘氯持續保持在1至3 mg/L之規定，始得開放使用。

▲發生食腦變形蟲死亡個案，新北加強稽查泳池戲水場所。（圖／新北市衛生局提供）

疾管署指出，福氏內格里阿米巴原蟲為淡水湖泊、河流中自然生存的單細胞寄生蟲，喜好溫暖環境，能生存於46℃的溫熱環境中，在更高的溫度下也可短暫存活。溫暖的淡水(如湖泊及河川)、溫泉水、工廠排出的溫水、含氯量不足的游泳池、熱水器及土壤中都可發現其蹤跡，人工水域維持水中自由有效餘氯在1 mg/L以上，即可有效抑制。

疾管署提醒，籲請民眾於戲水或泡溫泉等活動時，應避免水進入鼻腔，或避免將頭部浸泡於水中，於自然水域戲水時，亦應避免攪動底部池水或淤泥；戲水或泡溫泉後出現發燒、頭痛、噁心或嘔吐等症狀，應儘速就醫，並告知醫護人員相關接觸史。