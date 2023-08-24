快訊／日本開始排放福島核廢水！

記者王佩翊／編譯

根據《富士新聞網》報導，日本東京電力公司24日當地時間下午1時（台灣時間中午12時）開始實施福島第一核電廠的首次核廢水排放，處理水的單日排放量為460噸，預計排放17天。截至年底前，還會再進行3次排放，2023年共計排放3萬1200噸。

根據《福島中央電視台》報導，福島第一核電廠在發生爆炸事故後被迫除役，事發至今12年但廢爐進度依舊緩慢。為了完成廢爐目標，日本政府決定將福島核電內的核處理稀釋後排放入海，不過此項決定依舊引起鄰國與當地漁民的反彈。

▲福島第一核電廠稍早排放核廢水。（圖／達志影像／美聯社）



經過多年的斡旋與協調，日本當局最終在22日決定於24（今）日實施首次排放，未來整個排放過程將會耗費30年，東京電力公司與日本政府也會定期監測海中的氚濃度。

根據排放計畫，2023年將會排出2.3%的核廢水，共3萬1200頓，並分成4次排放。單日排放量為460噸，首次排放作業則將耗時17天。

日本政府曾透露，海象、氣象以及核廢水中的氚濃度皆符合標準才能排放。而東京電力公司稍早表示，福島第一核電廠的核廢水已經稀釋到比預期還低的濃度，且目前的氣象條件也沒有任何問題，因此會依照政府的計畫，在24日當地時間下午1時（台灣時間中午12時）將核廢水排入海中。