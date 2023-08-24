前CIA局長：普里格津墜機後　俄政府可能「接管瓦格納」

▲俄羅斯傭兵「瓦格納集團」在多國活躍行動。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

前美國國防部長、前中情局（CIA）局長潘內達（Leon Panetta）表示，隨著瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）疑似墜機身亡，俄羅斯政府如今很可能試圖接管這個傭兵組織，「我認為，瓦格納的人也得擔心自己的生命了。」

潘內達接受CNN採訪時表示，「我認為，他們會非常擔憂允許這些人繼續自主行動。所以，如果他們控制非洲、亞洲及其他任何地方的瓦格納（戰士），我也不會感到驚訝。」

事實上，瓦格納一直活躍於多個非洲國家，包括被馬利軍政府邀請，協助平定與布吉納法索及尼日邊境的伊斯蘭叛亂。但是，多個國際人權組織調查後指控，該組織在馬利及中非共和國參與並共謀針對平民的暴行。

▲俄羅斯有飛機墜毀，瓦格納首腦普里格津疑似也是罹難乘客之一。（圖／路透社）



今年6月底，普里格津率領瓦格納發動「一日兵變」，占領俄羅斯南部軍事基地，甚至推進至距莫斯科200公里處，但在白俄總統盧卡申科的斡旋下，簽署協議並閃電撤軍。此後，瓦格納在很大程度上轉移至白俄，普里格津的行事風格也變得相當低調，孰料在兵變正滿2個月的這一天，疑似墜機身亡。