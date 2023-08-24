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北韓二度發射軍事偵察衛星失敗　預定10月進行第3次發射

▲▼ 北韓官媒罕見公開火箭千里馬號發射失敗照片。（圖／路透）

▲北韓官媒5月31日公開火箭千里馬號發射失敗照片。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

北韓（朝鮮）24日凌晨第2次發射搭載軍事偵察衛星「萬里鏡-1號」的運載火箭，然而因第3節火箭的自爆系統出錯導致失敗，平壤當局表示，將在10月進行第3次發射。

綜合《韓聯社》、《路透社》報導，北韓國家宇宙開發局24日凌晨3時50分於西海衛星發射場進行第2次火箭發射，運載火箭「千里馬-1型」的第一節、第二節都正常點燃運作，卻在第3節火箭飛行途中發生自爆系統故障導致失敗，火箭部分殘骸墜落於太平洋、黃海及東海海域。

北韓官媒《朝中社》在報導中指出，火箭的可靠性和系統結構沒有大問題，將盡快徹查第3節火箭自爆系統異常原因，預計於10月進行第3次發射偵察衛星。

這次發射促使日本政府於24日凌晨3時55分發布「全國瞬時警報」（J-Alert），日本內閣官房長官松野博於新聞發布會上表示，北韓反覆發射導彈的行為對區域安全構成威脅，日本已循外交途徑向平壤政府提出抗議。

北韓一直計劃將軍事偵察（間諜）衛星「萬里鏡-1型」送入太空軌道，以監視美國和韓國的軍事行動。此前，北韓曾於5月31日進行第1次發射，但火箭引擎在空中失去推進力，墜落朝鮮西海（黃海），以失敗告終。

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